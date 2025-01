Males notícies sobre Telma Ortiz, germana de la reina Letícia: es destapa la veritat

Després de mesos de rumors i especulacions, per fi s'ha descobert tota la veritat sobre la relació que actualment mantenen la reina Letícia i la seva germana, Telma Ortiz. Tal com assegura la premsa alemanya, el vincle entre elles "s'ha deteriorat".

Durant tots aquests anys, la Família Reial del nostre país ha protagonitzat diferents titulars als mitjans de comunicació, tant a nivell nacional com internacional. No obstant això, en aquesta ocasió, ha sortit a la llum una mala notícia relacionada amb Telma.

En una de les seves últimes notícies, el conegut mitjà alemany Royalty Online no ha tingut escrúpols en catalogar de "difícil" la relació que actualment mantenen la reina Letícia i Telma Ortiz. A més, han confirmat que s'ha "deteriorat el seu estret vincle fraternal".

Un delicat problema familiar que, segons han apuntat, tindria el seu origen en raons com les "gelosies o les seves diferents personalitats". I tot malgrat el suport mutu que s'han mostrat en els últims anys.

Surten a la llum una mala notícia de Telma Ortiz: el seu distanciament de Letícia ja no és un secret

El citat mitjà de comunicació alemany ha afirmat que, durant anys, la reina Letícia i Telma Ortiz van mantenir una relació molt propera i eren un gran suport mutu. De fet, han destacat que "de joves ho compartien tot" i que la monarca, fins i tot, va exercir un paper important en la vida de la seva germana.

No obstant això, segons aquesta publicació, el vincle entre ambdues va començar a refredar-se quan la reina es va casar amb Felip VI i va començar a formar part de la reialesa del nostre país. Tant és així que, segons li han confirmat diverses fonts, Telma es va sentir progressivament més apartada de la vida de la seva germana.

Tots els indicis apunten que els rigorosos protocols als quals es va haver d'adaptar la reina Letícia van dificultar que la seva relació es mantingués com abans. Especialment perquè la reina, molt perfeccionista en el seu rol, va modificar la seva manera de ser, cosa que Telma Ortiz no va aconseguir comprendre ni acceptar.

A més, i per si això fos poc, a tot això cal sumar-li un tema qualificat de "controvertit": els rumors sobre un suposat romanç entre la monarca i Jaime del Burgo.

Encara que la reina Letícia ha desmentit aquests rumors, el citat mitjà sosté que nombrosos confidents insisteixen que va existir "alguna cosa més" entre la monarca i l'ex de la seva germana.

Per aquest motiu, Telma Ortiz, qui ja se sentia eclipsada per la seva germana, hauria percebut això com una traïció. "Per a Telma, aquest va ser el punt de ruptura definitiu", assegura una font propera a la família a aquest mitjà alemany. Un escàndol que, segons sembla, va acabar per refredar la ja tensa relació entre elles.

Finalment, altres de les raons que podrien haver provocat el distanciament entre la reina Letícia i la seva germana són les seves diferents personalitats. I és que, mentre que la monarca és una persona molt organitzada i amb els seus objectius clars, Telma és molt més impulsiva i aventurera.

Detall al qual també s'uneix el fet que, en més d'una ocasió, Telma Ortiz s'hagi sentit eclipsada per Letícia: "Com si estigués a l'ombra de la seva exitosa germana".