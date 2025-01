Comunicat urgent de Fran, concursant de ‘La isla de las tentaciones’: ‘Tinc…’

Ana Luiza i Fran, concursants de La isla de las Tentaciones, abandonaven el programa durant la segona entrega després d'una foguera de confrontació. Ell va reconèixer estar passant-ho malament allunyat de la seva parella i va sol·licitar al concurs retrobar-se amb la seva xicota, un fet que va agafar per sorpresa la gallega. “Tinc ganes de dormir i despertar amb tu i formar una família amb tu, espero que tu pensis el mateix”, va declarar davant l'audiència ell.

El jove no es va sentir temptat per cap soltera i li van ser suficients pocs dies de convivència per adonar-se que trobava molt a faltar l'Ana Luiza. Va ser per aquesta raó que va acudir a una foguera excepcional en la qual va comunicar com se sentia.

Unes paraules que van venir precedides per una declaració de les més romàntiques. “Estic més enamorat de tu que mai”, va deixar anar ell quan es van retrobar. I va afegir: “Ets la dona més bonica del món”, va assegurar Fran a la seva parella.

Fran va declarar el seu amor per Ana davant l'audiència de La isla de las Tentaciones

A continuació, el gallec va estar atent per conèixer el que la seva enamorada pensava sobre el que acabava d'escoltar. “Espero que tu pensis el mateix”, va deixar caure esperant descobrir la resposta d'Ana Luiza.

La trobada va ser molt emotiva, i la parella va prendre aleshores la decisió d'abandonar junts el programa, assegurant que intentarien mantenir la seva relació més enllà de les càmeres.

Mesos després, durant El Debate de las Tentaciones conduït per Sandra Barneda, es van donar a conèixer alguns detalls que l'Ana desconeixia fins al moment. Marina, exconcursant i exrelació de Fran, va reconèixer que entre ambdós hi va haver alguna cosa més que un simple petó, com ell va explicar en el seu moment.

Segons Marina, van estar junts un mes i mig, amb trobades íntimes incloses, cosa que va provocar que Ana es desplomés en directe. Entre sanglots i molt baixet, Ana Luiza es va lamentar: “Tia, és que el tinc a casa ara, saps?”, va revelar la jove. Un comentari que podria significar que actualment conviu amb el seu xicot i que, per tant, la seva relació ha continuat després de la seva experiència a l'illa.

El comentari d'Ana que podria significar que ella i Fran continuen amb la seva relació

Tot i això, les tensions continuen presents. Cal recordar que Fran va descobrir que la seva xicota també li havia estat deslleial poc abans de començar la seva participació a La Isla de las Tentaciones.

Totes aquestes circumstàncies plantegen dubtes sobre la continuïtat de la relació de la parella. En aquests moments no queda clar quin serà el desenllaç d'aquesta història d'amor.

Els seguidors del reality hauran d'esperar a l'emissió del programa especial on les parelles es retroben mesos després de la gravació. Serà llavors quan descobriran si finalment Ana i Fran van ser capaços de superar les seves diferències.