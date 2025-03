Carolina de Mònaco no pot amagar la veritat: la recuperació no va bé

La salut d'Ernest de Hannover, encara marit de Carolina de Mònaco, ha pres un gir preocupant en els últims mesos. Després de sotmetre's a una intervenció de maluc al desembre, la seva recuperació ha estat lenta i complicada, cosa que ha afectat la seva vida personal i professional.

L'aristòcrata, que abans era molt actiu en la vida social, ha hagut de retirar-se dels focus públics a causa del seu estat de salut. La seva situació ha generat gran preocupació entre els seus afins, especialment després d'una segona intervenció quirúrgica que no ha donat els resultats esperats.

Una recuperació difícil i una vida social limitada

Segons el mitjà alemany Bunte, Ernest de Hannover encara depèn d'un caminador per caminar després de l'operació. El seu maluc continua sense cicatritzar correctament, malgrat més de tres mesos de rehabilitació. La notícia ha generat gran alarma entre els seus familiars i amics propers, que es mostren preocupats pel seu futur.

El desembre de 2024, després de l'operació, Ernest va protagonitzar titulars no només per la seva salut, sinó també per un altercat en un restaurant de Madrid. Aquell dia, va ser fotografiat visiblement afectat, caminant amb l'ajuda d'un caminador. A més, la seva hospitalització a la Clínica Ruber arran d'una caiguda havia cridat l'atenció de la premsa.

Impacte en la seva vida personal: viatges cancel·lats i una relació afectada

El procés de recuperació no ha estat senzill per a l'exmembre de la família reial monegasca. Ernest, en altre temps, gaudia d'una vida social molt activa, però ara tot ha canviat. La segona operació, realitzada després que la primera no donés els resultats esperats, no ha estat tan exitosa com s'esperava.

L'impacte del seu estat de salut ha alterat els seus plans personals. Ernest i la seva parella, Claudia Stilianopolus, coneguda per la seva afició als viatges, han hagut de cancel·lar diversos viatges que tenien planejats, cosa que demostra la gravetat de la seva situació. Les aventures que anteriorment els van portar des de les piràmides d'Egipte fins a les platges del sud-est asiàtic s'han vist suspeses pel seu delicat estat.

Amb la seva vida social pràcticament paralitzada, Ernest de Hannover s'enfronta a un futur incert. Malgrat els seus esforços per millorar, la recuperació continua sent un procés lent i dolorós. La incertesa sobre la seva salut es manté, i el suport de la seva parella s'ha tornat indispensable mentre travessa aquest complicat capítol de la seva vida.