José Fernando i José Ortega Cano s'uneixen per ajudar Gloria Camila Ortega: 'Pobres'

Gloria Camila Ortega ha començat el 2025 d'una manera molt especial i ha sabut com captar l'atenció dels seus seguidors a les xarxes. Encara que el que més ha cridat l'atenció ha estat que el pare, José Ortega Cano i el seu germà, José Fernando, s'han unit per ajudar a Gloria. I és que Gloria ha titllat a tots els seus haters confessant que tenen sentiments: "pobres".

El passat 1 de gener, la jove influencer ha compartit un vídeo juntament amb la seva família per donar la benvinguda a l'any nou. En el reels, Gloria Camila s'ha mostrat ballant amb el seu pare, José Ortega Cano, i el seu germà, José Fernando. La publicació no només ha generat una onada de reaccions, sinó que també ha posat de manifest la unitat dels Ortega Cano en moments importants.

El vídeo, que s'ha convertit en un fenomen viral, ha rebut tota mena de comentaris. Crítiques negatives i missatges de suport han inundat la publicació de Gloria Camila Ortega.

No obstant això, Gloria Camila no ha deixat que els missatges menys agradables enterboleixin la seva alegria. La jove ha respost als seus seguidors amb un missatge ple de gratitud i reflexió.

El missatge de Gloria Camila Ortega després de compartir el vídeo juntament amb José Fernando i José Ortega Cano

"Gràcies per l'acollida del reels. A pesar dels comentaris negatius d'algunes persones poc humanes, estic feliç perquè tinc als meus amb mi", ha escrit Gloria Camila al seu compte d'Instagram.

Amb aquestes paraules, ha volgut destacar la importància del seu cercle proper en la seva vida. A més, ha afegit: "Persones que sou meravelloses sense conèixer-me i celebrant un any nou més".

Gloria Camila també ha llançat un missatge directe als seus detractors. "Us desitjo salut i, per a aquells pobres insensibles, més amor", ha confessat la influencer, deixant clar que no té espai per a la negativitat en el seu dia a dia. Encara que considera que alguns dels seus seguidors són "pobres" de sentiment, no ha deixat d'agrair a aquells que li donen suport constantment.

José Fernando i José Ortega Cano s'uneixen per ajudar a Gloria Camila Ortega

Enmig de tota aquesta atenció mediàtica, Gloria Camila ha aprofitat per promocionar un avanç de la seva nova col·lecció de roba sota la marca BAKKUS. Amb un enfocament personal i familiar, la jove ha compartit imatges on es pot veure el pare i el germà col·laborant com a models per a la marca.

José Ortega Cano, elegant i amb un somriure que reflecteix orgull, ha posat al costat de la seva filla en aquesta nova aventura professional. D'altra banda, José Fernando, amb el seu estil, ha demostrat que està disposat a donar suport a la germana en tot el que necessiti. Les imatges han desfet el cor de molts seguidors, que no han trigat a elogiar la complicitat entre els tres.

Tot i les crítiques, Gloria Camila ha demostrat que té el suport incondicional de la seva família. El pare i el germà han estat pilars fonamentals en la seva vida, i aquesta col·laboració per a BAKKUS és només una mostra més de la unió que els caracteritza.

Els haters no han faltat, però Gloria Camila ha optat per mantenir-se ferma i seguir endavant amb els seus projectes personals. Amb cada pas, la influencer ha deixat clar que la seva família és la seva principal fortalesa i que, a pesar de les adversitats, sempre trobarà motius per celebrar juntament amb ells.

Amb aquest inici d'any ple d'emocions i projectes, Gloria Camila Ortega ha deixat un missatge clar: l'amor i la unitat sempre seran més forts que qualsevol crítica.