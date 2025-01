Ángeles Blanco, dona de Vicente Vallés, deixa tothom en xoc amb un missatge polèmic

Ángeles Blanco s'ha convertit en una de les grans protagonistes de l'última nit de l'any. La presentadora d'Informativos Telecinco va donar les Campanades juntament amb Ricardo Reyes per als espectadors de Mediaset de Canàries. Però no va ser només la seva participació el que va cridar l'atenció, sinó també les seves declaracions prèvies sobre Cristina Pedroche, que no han deixat indiferent a ningú.

La retransmissió de les Campanades des de Lanzarote va ser tot un desplegament per a Mediaset. Ángeles Blanco i Ricardo Reyes van portar la màgia de Cap d'Any a tot Espanya, ajustant-se a l'horari de l'arxipèlag canari.

La seva actuació va tenir lloc una hora després que la dels seus companys Ion Aramendi i Blanca Romero, qui van encapçalar la retransmissió per a la península. En aquesta nit de grans apostes televisives, les figures de Mediaset van competir directament amb figures ja consolidades com Cristina Pedroche, qui va complir la seva desena aparició a Antena 3.

El missatge polèmic d'Ángeles Blanco, dona de Vicente Vallés

Cristina Pedroche s'ha convertit en una icona de la nit de Cap d'Any. Els seus vestits provocadors i originals han marcat tendència al llarg dels anys. No obstant això, aquesta vegada, Ángeles Blanco no es va contenir a l'hora de parlar sobre ella en una entrevista concedida a El Confidencial.

“Em sembla molt bé que la Pedroche hagi estat fent els seus vestits, però aquest any no hi haurà tant d'interès… Ja et dic jo que l'interès estarà a Mediaset, a Telecinco, Cuatro i en la felicitat que es transmetrà”, va afirmar taxativa la periodista.

Aquestes paraules han generat una onada de reaccions a les xarxes socials i al món de la televisió. Molts han interpretat el comentari d'Ángeles Blanco com un clar desafiament a l'hegemonia de Pedroche a les Campanades, un terreny que la vallecana ha sabut dominar durant anys.

No obstant això, Blanco també va reconèixer l'esforç i l'estil de Pedroche, encara que amb un cert matís: “Al final ella ha aconseguit també crear-se un estil, una forma de transmetre les Campanades. Això a la televisió i al món i a la vida en general, doncs també té molt de mèrit”.

Alguns creuen que el missatge d'Ángeles Blanco és per atreure espectadors

El desafiament d'Ángeles Blanco a Cristina Pedroche, però, ha acaparat els titulars. La seva seguretat en afirmar que el protagonisme d'aquesta nit de Cap d'Any estaria a Mediaset ha sorprès molts. En un escenari tan competitiu, on les audiències són l'objectiu final, aquesta declaració és vista per alguns com una estratègia per atreure espectadors.

Les Campanades de 2024 passaran a la història no només pels vestits i els moments emotius, sinó també per les paraules d'Ángeles Blanco. La periodista, coneguda pel seu professionalisme i discreció, ha demostrat que també sap com generar impacte quan l'ocasió ho requereix.

Ara, les xarxes continuen debatent si aquesta nit de Cap d'Any va ser realment el moment de Mediaset o si, una vegada més, Cristina Pedroche va aconseguir emportar-se el tron de la nit. El que és clar és que Ángeles Blanco ja ha deixat la seva empremta a la història de les Campanades.