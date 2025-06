Oficial, venut al Bayern, diu adeu a Pau Cubarsí: Iñigo Martínez n'és el responsable

La temporada 2024/2025 ha estat una de les més destacades per al Barça en els últims anys. Col·lectivament, Hansi Flick ha aconseguit que tot funcioni a la perfecció gràcies als seus mètodes de treball i a la qualitat de la plantilla. En atac, Lamine i Raphinha han estat les estrelles, però gran part del mèrit recau en la defensa, on Pau Cubarsí i Iñigo Martínez han estat senzillament brillants.

El primer, amb la seva intel·ligència tàctica i excel·lent sortida de pilota, ha estat clau en la construcció del joc des del darrere. El segon, amb el seu imponent físic i domini aeri, ha aportat solidesa i seguretat a l'equip, i així, han format una dupla defensiva que ha elevat el nivell del Barça. Pau Cubarsí i Iñigo Martínez s'han compenetrat perfectament.

Tanmateix, tot i la seva destacada tasca, la cúpula del Barça ha estat valorant la incorporació d'un altre central. El futur de jugadors com Araújo i Christensen està a l'aire, cosa que ha portat la direcció esportiva a explorar opcions al mercat d'estiu. Però a més, l'edat d'Iñigo Martínez també s'ha de tenir en compte, ja que el defensa basc ja té 34 anys i no podrà acompanyar Pau Cubarsí per sempre

Nou soci per a Pau Cubarsí? El Bayern s'avança

En aquest context, Deco, director esportiu del Barça, va iniciar negociacions el passat mes de gener amb Jonathan Tah. El capità del Bayer Leverkusen ha estat un dels defensors més destacats de la passada temporada a la Bundesliga i apuntava a ser el nou soci de Pau Cubarsí. Tanmateix, el Bayern Munic s'ha avançat i ja ha tancat el seu fitxatge

Jonathan Tah finalitzava contracte aquesta mateixa temporada i va negociar la seva arribada al Barça el passat mes de gener amb Deco. Tanmateix, amb el pas de les setmanes, el director esportiu culer va frenar aquesta operació per culpa d'Iñigo Martínez. El company de Pau Cubarsí ha jugat a un nivell impressionant, cosa que ha provocat la seva renovació i la cancel·lació del fitxatge de Tah, que ha acabat signant pel Bayern

Iñigo Martínez seguirà al costat de Pau Cubarsí

Ara, amb Jonathan Tah al Bayern Munic, Iñigo Martínez respira alleujat. Sap que seguirà sent titular, ja que el Barça no té intenció de fitxar cap central més. Encara està per veure què passa amb Araújo i Christensen, però és evident que Iñigo no es veurà afectat pels moviments del mercat de fitxatges: el seu lloc és a Barcelona