Confirmat, el Barça passa de Zubimendi: Flick vol l'estrella de la Reial Societat

ElFC Barcelona ha estat seguint de prop Zubimendi com a possible reforç per al seu centre del camp. Als seus 25 anys, el '4' de la Reial Societat ha demostrat ser un dels pivots més sòlids de La Liga, despertant l'interès de diversos clubs europeus, inclòs el Barça. No obstant això, la seva clàusula de rescissió de 60 milions d'euros i el seu compromís amb el club donostiarra han complicat les negociacions.

Davant la complexitat de l'operació, Flick ha reavaluat les necessitats de l'equip i ha decidit prioritzar altres perfils per reforçar la plantilla. Encara que Zubimendi encaixava en el seu esquema, el seu preu i la competència interna han portat a descartar el seu fitxatge. A més, la Reial Societat ha mostrat fermesa en retenir el seu jugador, qui recentment va renovar el seu contracte fins al 2027.

Flick busca reforçar les bandes i mira a la Reial Societat

Davant la decisió de no avançar per Zubimendi, Flick ha posat la seva atenció en enfortir les bandes de l'equip. En aquest sentit, el veritable crack de la Reial Societat ha emergit com una opció atractiva. Kubo, de 23 anys, ha mostrat una notable evolució en el seu joc, destacant per la seva versatilitat per actuar tant per dins com per fora.

La capacitat de Kubo per adaptar-se a diferents posicions ofensives el converteix en un perfil ideal per a Flick. La seva habilitat per desbordar, sumada a la seva visió de joc i capacitat associativa, encaixen amb la filosofia de joc que busca el Barça. A més, la seva experiència a LaLiga facilita la seva adaptació immediata, un factor clau per a l'entrenador alemany.

Zubimendi no, Kubo sí

Kubo té una clàusula de rescissió de 60 milions, xifra considerable per a les arques del Barça. No obstant això, la directiva culé està explorant fórmules que permetin la seva incorporació sense comprometre l'estabilitat financera del club. Entre les opcions es barregen pagaments ajornats o la inclusió de jugadors en l'operació per reduir el desemborsament econòmic.

D'altra banda, la Reial Societat no està disposada a deixar sortir fàcilment una de les seves figures més destacades. El club basc ha experimentat un augment en el valor de la seva plantilla, situant-se com el quart club més valuós de LaLiga, i Kubo ha estat fonamental en aquest creixement. La seva sortida representaria una pèrdua significativa, per la qual cosa la Reial podria exigir el pagament íntegre de la clàusula per deixar-lo marxar.