Frenkie de Jong veu la llum al final del túnel després de la decisió de Flick: 'Crec que...'

El partit de Copa del Rei de dimecres passat contra el Betis, va tenir efectes terapèutics per a alguns futbolistes del Barça després d'aconseguir una contundent victòria per 5-1. Un cas evident és Frenkie de Jong, el neerlandès no havia acabat de ser protagonista després del seu retorn de la lesió que el va mantenir apartat diversos mesos. Després del seu retorn, a principis d'octubre contra el Young Boys de Champions, els dos únics partits que ha completat són de Copa.

El partit contra els andalusos és el que millors sensacions ha deixat, guanyant en confiança amb el pas dels minuts. Va jugar de migcentre donant descans al canterà Marc Casadó i compenetrant-se perfectament amb el canari Pedri. Encara que el nom de Frenkie de Jong s'ha vinculat a una sortida del Barça al gener, el seu entorn afirma que l'holandès està feliç al Barça.

Frenkie de Jong es troba còmode en la posició de pivot perquè considera que pot aportar qualitat en la sortida de pilota amb un plus de verticalitat. És important que De Jong se senti protagonista i que aporti a l'equip, Hansi Flick guanya en alternatives i competència a la plantilla. En aquesta tessitura i llevat de sorpresa, Eric García apunta a convertir-se en el primer traspàs del Barça el 2025.

La continuïtat de Frenkie de Jong sacrificaria a Eric García

L'holandès té contracte fins al juny de 2026 i la seva renovació continua estancada i a dia d'avui només compta amb una oferta en ferm d'Aràbia per sortir del Barça. Després del partit de copa contra els hispans, Flick mostrava la seva satisfacció pel bon rendiment de Frenkie de Jong sobre el camp. És molt probable que el migcampista segueixi fins a final de temporada i el sacrificat pugui ser Eric García i Ansu Fati.

El central de Martorell, amb diverses ofertes d'equips de la Lliga està a l'espera, mai ha amagat la seva preferència de sortir destinació Girona. Eric va tenir una magnífica experiència la temporada passada amb la seva cessió on va ser el líder de la defensa de l'equip de Míchel en una temporada històrica. Tampoc està clar quin serà el futur del danès Christensen un cop torni a l'equip després de la seva lesió que l'ha mantingut en el dic sec els últims mesos.

Míchel, entrenador del Girona, desitja el retorn d'Eric García

El tècnic madrileny del Girona va afirmar fa unes hores que no sap què passarà amb Eric i va declarar no ser ni optimista ni pessimista respecte a un possible retorn del central. La incertesa sobre el futur de Ronald Araújo i la lesió inesperada d'Iñigo Martínez poden marcar el futur immediat d'Eric. Massa incògnites encara per resoldre en un mercat d'hivern que li queden poc més de 15 dies per tancar-se.

A part d'Eric García, Christensen també apunta a una possible sortida del Barça. El danès amb poques possibilitats de tenir minuts, podria tenir el seu futur a la Premier League. L'internacional per Dinamarca manté un bon cartell a Anglaterra on ja havia jugat prèviament, el Barça estaria disposat a negociar la seva sortida si rep una oferta entre 15-20M Euros.