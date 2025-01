Ni Ferland Mendy ni Fran García: demanen que torni al Real Madrid, serà titular

El Real Madrid viu un gran moment esportiu. Amb un equip que millora partit a partit, Ancelotti té la plantilla llesta per afrontar el tram decisiu de la temporada després del que es va veure ahir a la Champions. Els blancs van superar amb facilitat el Brest per 0 a 3 i ara comença el més interessant.

No obstant això, el lateral esquerre continua sent una assignatura pendent per al club. Amb Alphonso Davies descartat després d'acceptar la renovació amb el Bayern de Munic fins al 2030, el Real Madrid ha de buscar alternatives. En aquest context, Ferland Mendy no acaba de convèncer amb la seva irregularitat, mentre que Fran García, encara que prometedor, no ha demostrat ser una solució definitiva en els grans escenaris.

Álvaro Carreras, l'alternativa que il·lusiona

Davant aquest panorama, el Real Madrid ha posat els ulls en Álvaro Carreras, el defensa del Benfica que ha enlluernat a Europa i que es va formar a La Fábrica blanca. L'espanyol de 21 anys destaca per la seva capacitat per equilibrar tasques defensives amb una gran projecció ofensiva. El seu rendiment a la Champions League i a la lliga portuguesa l'han convertit en un dels noms més desitjats del mercat.

El que fa encara més atractiu aquest fitxatge és el passat d'Álvaro Carreras a La Fábrica. Format a les categories inferiors del Real Madrid, el lateral té ADN blanc, cosa que influeix en l'interès de Florentino Pérez i la seva directiva. Tornar a portar un noi del filial que ha triomfat a l'estranger seria una aposta estratègica per enfortir el lateral esquerre i reforçar el vincle amb la cantera.

La competència amb el FC Barcelona

L'interès per Álvaro Carreras no és exclusiu del Real Madrid. El FC Barcelona també segueix de prop el jugador, cosa que ha elevat la seva cotització. En concret, el Benfica estaria disposat a negociar la seva sortida, però no per menys de 40 milions d'euros.

Aquest preu reflecteix la qualitat i el potencial del lateral esquerre, que ara està al centre d'una disputa entre els dos grans clubs del futbol espanyol. El Real Madrid, conscient de la necessitat de reforçar el lateral esquerre, estaria disposat a fer un esforç per Álvaro Carreras. El seu passat a Valdebebas i la seva projecció el converteixen en una aposta segura per acabar amb el debat de Ferland Mendy i Fran García.

Mentre els resultats continuen arribant, la direcció esportiva treballa per solucionar les mancances al carril esquerre. La possibilitat de repatriar Álvaro Carreras genera il·lusió en l'entorn blanc, que confia que el seu retorn reforci la defensa del Real Madrid. Les pròximes setmanes seran decisives per tancar una operació que podria marcar el rumb de les pròximes temporades.