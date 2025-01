Diu NO a la Premier League per esperar el Barça: Joan Laporta el té a la seva llista

Joan Laporta ha demostrat ser el líder que el Barça necessitava per recuperar el seu lloc a l'elit del futbol europeu. Sota el seu mandat, decisions estratègiques com l'arribada de Hansi Flick a la banqueta han retornat la identitat futbolística a l'equip. Flick, amb la seva experiència i estil ofensiu, ha encaixat a la perfecció en el projecte que Laporta té en ment per al club.

El Barça travessa un dels seus millors moments esportius dels últims anys. Malgrat això, Joan Laporta no es relaxa i ja planifica reforços per garantir el futur. La renovació de Ronald Araújo amb una clàusula de 65 milions el posa al mercat, així que el president necessita reforçar la plantilla per mantenir el nivell competitiu.

Els plans de Joan Laporta: assegurar la defensa

Un dels noms que més ha sonat a les oficines del Camp Nou és Jonathan Tah, defensa del Bayer Leverkusen. Segons diverses fonts, el Barça tindria un acord avançat amb el central alemany, qui arribaria a cost zero a l'estiu de 2025. Tah encaixa en el perfil buscat per Joan Laporta: contundent, amb experiència internacional i en plena maduresa futbolística.

No obstant això, en les últimes hores, ha sorgit una alternativa que podria canviar els plans de la directiva del Barça. Loïc Badé, central del Sevilla, ha rebutjat ofertes de la Premier League, inclòs l'interès de l'Aston Villa, i somia amb vestir la samarreta culé. La seva decisió de romandre a Espanya el converteix en una opció atractiva per a Joan Laporta, especialment per la seva experiència a LaLiga.

Loïc Badé, un central amb present i futur que agrada a Joan Laporta

Badé, de 24 anys, ha estat peça clau en la defensa sevillista aquesta temporada. La seva capacitat per anticipar-se a les jugades i el seu domini en el joc aeri destaquen entre les seves qualitats. A més, la seva adaptació a la competició espanyola facilitaria la seva incorporació a l'estil de joc del Barça, centrat en la sortida de pilota i el control del joc vertical.

L'interès de Joan Laporta per Loïc Badé respon a la seva política de fitxatges estratègics i econòmics. El president culé busca jugadors joves amb marge de millora, però que ja estiguin consolidats al més alt nivell. Badé compleix amb tots aquests requisits, i el seu interès pel Barça podria facilitar les negociacions.

Amb Flick al comandament i Joan Laporta planificant cada moviment, el Barça aspira a mantenir l'equilibri entre experiència i joventut. La possible arribada de Loïc Badé se sumaria a una defensa liderada per Cubarsí, garantint solidesa a llarg termini. De moment, la realitat és que el defensa del Sevilla ja ha rebutjat diverses ofertes de la Premier League per seguir a LaLiga.