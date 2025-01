Nova oferta per Vitor Roque: Laporta intenta convèncer el Betis, vol que se'n vagi

Vitor Roque va arribar al Barça amb l'etiqueta de ser una de les grans promeses del futbol brasiler. El seu fitxatge va ser anunciat com un moviment estratègic de Deco i Laporta per reforçar l'atac a llarg termini. No obstant això, la seva adaptació a l'equip no va ser senzilla i els mesos inicials al Camp Nou van estar marcats per una alarmant falta de minuts sota la direcció de Xavi Hernández.

Els seus inicis al Barça

Durant la seva estada amb Xavi, Vitor Roque amb prou feines va tenir oportunitats de demostrar el seu valor. La competència en l'atac culer i la preferència del tècnic per altres jugadors van limitar les seves aparicions. Davant aquesta situació, i després de dialogar amb Hansi Flick, Laporta va decidir cedir-lo al Betis perquè guanyés experiència i minuts de qualitat.

En el conjunt verd-i-blanc, Vitor Roque ha tingut un rendiment mixt. Encara que ha sumat diversos gols, el seu impacte general en l'equip no ha estat l'esperat. Aquest rendiment irregular ha generat dubtes sobre el seu possible retorn al Barça, que ara valora altres opcions per al seu futur.

Nova oferta per Vitor Roque: Laporta, feliç

Enmig d'aquesta situació, el Barça ha rebut una oferta inesperada que podria canviar el rumb de Vitor Roque. El Palmeiras ha posat sobre la taula 27 milions d'euros pel 80% dels drets del jugador. Aquesta proposta supera considerablement els 25 milions que el Betis pot pagar de manera unilateral al final de la temporada per quedar-se amb el brasiler.

Laporta veu en aquesta oferta una oportunitat ideal per fer caixa amb Vitor Roque, qui no ha complert amb les expectatives. No obstant això, la decisió final no està completament en mans del Barça. El Betis, com a part del seu acord de cessió, té la possibilitat d'activar la clàusula de compra abans que finalitzi la temporada.

Laporta pressiona per l'oferta del Palmeiras

Des del Camp Nou, Laporta està treballant per convèncer el Betis que permeti que Vitor Roque marxi al Palmeiras. L'oferta del club brasiler representa un major guany econòmic per al Barça, que necessita ingressos per equilibrar els seus comptes. No obstant això, el Betis també té els seus interessos, ja que el jugador podria ser una peça important en el seu futur projecte esportiu.

La situació és complicada i el futur de Vitor Roque segueix en l'aire. El seu rendiment en els pròxims mesos serà clau per definir si el Betis decideix apostar per ell o si el Barça aconsegueix tancar l'operació amb el Palmeiras. En qualsevol cas, aquesta nova oferta demostra que el davanter brasiler encara desperta interès en el mercat.