Ni Gavi ni Fermín, primer assenyalat al Barça en només 45 minuts: Flick ja ho sap

Ja està en joc el partit de tornada de l'eliminatòria de Champions League entre el Borussia Dortmund i el FC Barcelona. Amb el 4-0 a favor del Barça a l'anada, el partit d'avui hauria de ser un mer tràmit per als catalans. Hansi Flick ha decidit fer diversos canvis en la seva alineació per donar descans a alguns dels seus jugadors clau.

Ronald Araújo ha entrat a la defensa, mentre que Gavi i Fermín han ocupat el centre del camp juntament amb De Jong. Això sí, en la parcel·la ofensiva, Flick ha mantingut el trident titular format per Raphinha, Lamine i Lewandowski.

Tanmateix, la primera meitat ha tingut un clar color groc. El Dortmund ha dominat el joc i s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal. Tot i que el marcador reflecteix només un petit avantatge per al Dortmund, el Barça no està jugant bé.

En aquest sentit, hi ha un nom que ressalta com a responsable d'aquest baix rendiment: Pedri. El cervell del Barça, ha començat el partit des de la banqueta i l'equip ho ha notat. La seva absència al centre del camp ha deixat un buit important.

Quan Pedri no hi és es nota

Gavi i Fermín, encara que ho intenten, no han estat capaços d'imposar el ritme de joc habitual, i la falta de Pedri és evident. La decisió de Flick de deixar Pedri a la banqueta ha estat arriscada, sobretot tenint en compte la importància del partit.

Tot i que el Barça té un avantatge còmode, la imatge que està deixant a Dortmund no és l'esperada. Els catalans necessiten millorar en la segona meitat, i l'entrada de Pedri podria ser crucial per canviar la dinàmica del joc.

El moviment de Flick de prescindir de Pedri és un risc que, per ara, no està donant els resultats esperats. Tanmateix, l'entrenador alemany continua confiant en el seu plantejament i en la seva capacitat per portar el Barça a la següent ronda de la Champions. Però està clar que la falta de Pedri està marcant la diferència en aquest encontre.