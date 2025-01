Confirmado, Ronald Araújo activa un intercambio con la Juventus: el Barça sale ganando

La situación de Ronald Araújo sigue siendo más que incierta en pleno mercado de enero, el uruguayo ha admitido en el vestuario que se plantea salir del club. Araújo, recuperado completamente de su lesión que se produjo el pasado verano en la Copa América, ha visto como la dupla Pau Cubarsí e Iñigo Martínez se ha consolidado plenamente. El central charrúa apenas ha gozado de minutos una vez ha vuelto al equipo el pasado mes de diciembre.

Además, el internacional uruguayo es consciente que el Barça tiene atado al central del Bayern Leverkusen Jonathan Tah para la próxima temporada. Araújo ha pasado de titular indiscutible a central prescindible y estaría por la labor de abandonar la disciplina culé. Ronald Araújo también habría admitido, de forma interna en el vestuario, que prioriza una salida a la Premier, recordemos que el Arsenal está interesado en ficharle este mes de enero.

Ronald Araújo cumplirá próximamente los 26 y le seduce la idea de jugar en la Premier League. Su estilo de juego encaja perfectamente con el esquema táctico de Mikel Arteta. Pero tampoco hay que olvidar a la Juventus de Turín, interesado en el uruguayo para reforzar su zaga.

La posición del Barça en el caso Araújo

El Barça no se plantea dejar salir a préstamo al central charrúa, pero sí que deja abierta la puerta a un traspaso por una cifra irrechazable. Joan Laporta habría puesto precio al central y no contempla una salida por un importe inferior a los 50M de Euros, recordemos que Araújo acaba contrato en junio de 2026. En el Barça son conscientes del no avance en la renovación, des del pasado mes de febrero, la situación ha quedado enquistada.

En consecuencia, aunque Hansi Flick cuenta con el jugador, ahora mismo no se le considera ni mucho menos imprescindible. El Barça vería con buenos ojos un traspaso que dejara un buen ingreso en las debilitadas arcas del club. El fuerte interés mostrado por Arsenal y Juventus puede precipitar los acontecimientos en los próximos días.

La Juventus propone un intercambio

La Juventus de Thiago Motta quiere apostar fuerte por Ronald Araújo aunque el precio se está convirtiendo en un escollo importante para los italianos. Aunque el Barça se mantiene firme en pedir un mínimo de 50 M de Euros, la Juve no parece dispuesta a pagar este importe. Ante esta tesitura, no se descarta un acuerdo que implique algún intercambio de jugadores que abarate el fichaje.

El director deportivo del Barça habría puesto encima de la mesa de la Juventus un nombre que interesa: Kenan Yildiz. La joven promesa turca de 19 años, está destacando en la Juventus y en la Premier se pelean por su incorporación. Aunque la Juventus tiene gran interés en el fichaje de Araújo, la idea de aceptar la pérdida de su talentoso extremo turco, no será fácil de aceptar.

Yildiz es una de las grandes promesas de su cantera y ha dejado grandes sensaciones en los partidos disputados esta temporada. La pelota está en el tejado del equipo de Turín, Deco ha movido ficha y están a la espera de una respuesta de los italianos. Yildiz podría ser una incorporación estratégica en la delantera del Barça, especialmente si se confirma la salida de otros jugadores en esa posición.