El Barça revela la veritat sobre la renovació d'Alexia Putellas: a un pas del 'NO'

El Barça Femení ha tancat un any 2024 amb dos grans èxits: assegurar la continuïtat de les seves dues estrelles, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. Mentre que la renovació de Bonmatí va ser més senzilla, la d'Alexia va estar plena d'incertesa, especialment després d'una greu lesió.

El desafiament de la renovació d'Alexia

Al juliol de 2022, Alexia Putellas va patir una greu lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret, que la va apartar del futbol tota la temporada 2022/23. Aquesta baixa va ser un gran cop tant per a la futbolista com per al club, ja que Alexia era una de les jugadores més importants.

La situació d'Alexia es complicava encara més a mesura que s'acostava la data de la seva renovació. El seu contracte amb el Barça Femení estava a punt d'expirar, i el club havia de prendre decisions importants sobre el seu futur.

En una recent entrevista a TV3, el director esportiu del Barça Femení, Marc Vivés, va reconèixer que van existir dubtes sobre la renovació de la jugadora catalana de 30 anys. “Teníem dubtes a l'hora de renovar a Alexia Putellas. Podia haver-hi dubtes de dir si ella seria capaç d'assolir aquell nivell d'abans”, va declarar Vivés.

La decisió final

Malgrat les incerteses i els dubtes generats per la lesió d'Alexia, el club i la futbolista van arribar finalment a un acord. La renovació va ser un pas important per a ambdues parts, ja que el Barça confiava en el potencial de la seva capitana, però també era conscient dels riscos de la seva recuperació. No obstant això, aquesta decisió va demostrar ser encertada.

Des del seu retorn als terrenys de joc, Alexia ha començat a recuperar el seu millor nivell. Malgrat la complexitat de la seva lesió, la jugadora ha tornat a ser una peça clau en l'esquema del Barça Femení. El seu lideratge i qualitat al camp continuen sent fonamentals per a l'equip, que continua collint èxits tant a nivell nacional com internacional.

Un futur prometedor

La renovació d'Alexia Putellas mostra la confiança del club en les seves estrelles per seguir lluitant pels títols. Amb Aitana Bonmatí també confirmada a l'equip, el Barça Femení té un futur ple de possibilitats.

La renovació d'Alexia no només és un triomf personal per a la capitana, sinó també un pas clau per a l'èxit continuat del Barça en el futbol femení. Així, amb Alexia de tornada a la seva millor versió, el Barça Femení es prepara per afrontar nous reptes i seguir fent història.