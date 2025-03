Lo último de Movistar amenaza con cambiarlo todo: los clientes, ahora o nunca

Movistar sigue apostando por mejorar la experiencia de sus clientes con nuevas propuestas que buscan hacer su oferta de televisión aún más atractiva. Los abonados de Movistar Plus+ lo saben bien, ya que la compañía se caracteriza por realizar cambios constantes en su parrilla de programación.

Cada mes es habitual ver nuevos canales incorporados de manera temporal. Lo que demuestra el compromiso del operador por ofrecer un servicio actualizado y adaptado a los gustos de su audiencia.

Una de las últimas novedades de Movistar Plus+ tiene que ver con el cambio de canal en el dial 18. Tras la salida de M+ De Época, la compañía ha decidido reemplazarlo con una nueva propuesta. En concreto por M+ Musicales.

Este canal estará disponible hasta el 27 de abril y promete ser una excelente opción para los amantes de la música. Con una programación que ofrece una amplia variedad de géneros musicales, Movistar continúa trabajando para satisfacer las necesidades de sus clientes. Y es que facilita contenido exclusivo y variado para todos los gustos.

Movistar se lo pone difícil a sus clientes

El canal M+ Musicales es solo una de las muchas mejoras que Movistar está implementando en su plataforma de televisión. Con este tipo de cambios está dejando claro que su objetivo es ofrecer la mejor oferta posible en términos de contenido audiovisual. Y así lograr que sus abonados no solo se sientan cómodos con lo que tienen, sino también emocionados por lo que está por venir.

Este tipo de ajustes constantes en la parrilla de Movistar Plus+ no pasan desapercibidos. De hecho es posible que muchos usuarios de otras plataformas estén considerando la opción de cambiarse a Movistar. La idea de disfrutar de un contenido fresco y exclusivo puede ser uno de los principales atractivos que motive a otros clientes a probar suerte.

Movistar Plus+, también para clientes de otros operadores

Es importante destacar que para disfrutar de Movistar Plus+, no es necesario tener contratados los servicios de fibra o móvil con la misma compañía. Esto significa que cualquier usuario puede suscribirse a Movistar Plus+ sin necesidad de ser cliente de Movistar en otros servicios. Esta flexibilidad permite que más personas se animen a probar los servicios de televisión de Telefónica sin ataduras a otros servicios que no necesiten.

La estrategia de Movistar de incorporar nuevos canales y renovar su oferta de televisión está dando frutos. Es probable que muchos clientes de otros operadores estén considerando cambiarse para disfrutar de una experiencia más completa. Además, la flexibilidad en la contratación de Movistar Plus+ sin necesidad de tener otros servicios con la compañía refuerza aún más su atractivo.