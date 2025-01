'Mañana hay...': Un padre lo peta en redes con una anécdota sobre la vuelta al cole

Las vacaciones siempre van bien. Lo duro es la vuelta. Y si no que se lo digan a las familias que tras semanas sin despertador, a última hora todo han sido prisas.

Eso es lo que le ha pasado a un padre que se ha hecho viral compartiendo su experiencia en redes sociales. El hombre se ha atrevido a compartir una anécdota que ha tenido junto a sus dos hijos el día antes de volver de vacaciones. Seguro que no ha sido el único, de ahí que la confesión se haya llenado de comentarios.

"¿Hay témperas? Porque mañana hay que llevar", le preguntó uno de sus hijos el día antes de empezar el colegio tras la Navidad. La sorpresa del padre fue grande, pero todavía fue mayor cuando el otro hijo entró también en acción. "Os acompaño, que yo tengo que llevar folios milimetrados para el día 10", añadió.

La vuelta al colegio a veces tiene despistes

Después de los nervios que le debieron de entrar al padre, la familia buscó la papelería más cercana para poder llevar todo lo necesario. Por suerte, lo consiguieron y tras un susto, salieron todos contentos con la compra. Pero no todo había acabado aquí y es que, a menudo, los más pequeños de casa saben bien cómo medir sus palabras.

El hijo que había dicho que necesitaba los folios para el día había mentido, pero por una buena razón. "Bueno, ahora que estamos todos contentos: no eran para el viernes. Eran para mañana, a mí también se me había olvidado", sentencia.

Está claro que su problema tenía la misma solución que el de su hermano, pero consideró que era mejor aliviar un poco los ánimos. Así que, una vez estuvo la situación controlada, confesó que se había despistado igual que su compañero de vida. El padre no pudo más que compartir su experiencia y, en definitiva, dejarse llevar por la magia innata de los niños.

Las vacaciones también sirven para organizarse

Estar de vacaciones no significa olvidarse o desprenderse de cualquier responsabilidad. En este sentido, algunos comentarios a la publicación animan a revisar la agenda del colegio. Pero, en esta ocasión, el padre asegura que no lo suele hacer y que, de todas formas, eso no estaba apuntado.

Sea como sea, lo cierto es que la vuelta al colegio ha sido con la maleta llena para unos niños que apuraron al máximo. Tanto las tareas pendientes como la paciencia de su padre. Seguro que no volverá a pasar.