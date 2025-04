Lo último de Orange es una locura: hazlo antes de que se arrepientan

Orange ha presentado recientemente sus nuevas tarifas móviles para este mes de abril. Y la verdad es que se han superado con propuestas que ofrecen una increíble relación calidad-precio.

Si estás buscando una tarifa que se ajuste a tus necesidades, es momento de echarle un vistazo a estas opciones. Y hacerlo además antes de que el operador decida modificarlas. Entre las tarifas más destacadas, encontramos la Go Flex, Go Básico, Go Limitada, Go Cine y Series.

Orange tiene una tarifa para cada usuario

Todas ellas están pensadas para usuarios con diferentes requerimientos. Ya sea para navegar sin límites, disfrutar de contenido en streaming o hablar sin interrupciones.

Tarifa Go Flex: flexibilidad y ahorro asegurado

La tarifa Go Flex es perfecta para quienes buscan una opción flexible y económica. Esta tarifa te ofrece gigas para navegar a máxima velocidad y llamadas ilimitadas por solo 15 euros al mes. Lo mejor de esta tarifa es su flexibilidad: puedes ajustar el plan según el uso real que hagas cada mes, lo que significa que no pagarás de más.

Si eres de los que no siempre consume la misma cantidad de datos, esta tarifa te permitirá ahorrar sin renunciar a la calidad.

Tarifa Go Básico: para quienes quieren más por menos

Si lo que necesitas es una tarifa con más datos y una velocidad de conexión rápida, la Go Básico de Orange es una excelente opción. Por solo 20 euros al mes, tendrás 50 GB a máxima velocidad 5G+ y llamadas ilimitadas a cualquier número nacional las 24 horas. Además, podrás disfrutar de tus datos y llamadas ilimitadas en zonas de Roaming UE, como Islandia, Noruega o Gibraltar.

Esta tarifa resulta perfecta para quienes necesitan estar conectados sin complicaciones y con un precio muy competitivo.

Tarifa Go Limitada: ideal para quienes quieren tranquilidad total

La tarifa Go Limitada está pensada para aquellos usuarios que prefieren tener todo bajo control. Podrás disfrutar de una conexión estable y llamadas ilimitadas por 30 euros al mes. Además, te permite utilizar la red 5G para navegar de manera rápida y fluida.

Aunque el precio no es tan económico como el de la Go Flex, sigue siendo una excelente opción. Sobre todo si buscas un plan equilibrado entre datos y llamadas.

Tarifa Go Cine y Series: perfecta para los amantes del entretenimiento

La tarifa Go Cine y Series es para los más exigentes, especialmente para quienes disfrutan de ver películas y series en su móvil o tablet. Por 40 euros al mes tendrás datos ilimitados a máxima velocidad 5G+, llamadas ilimitadas a destinos nacionales y contenidos de streaming.

Además, incluye 60 GB de datos adicionales para disfrutar en zonas de Roaming UE. Esta tarifa es ideal si sueles ver contenido multimedia, ya sea en casa o fuera de ella, y quieres una experiencia sin interrupciones.

Un punto en común de todas estas tarifas es que hacen uso de las redes 5G y 5G+. Lo que garantiza una experiencia de navegación ultrarrápida y sin cortes. Si aún no has probado la velocidad que ofrece esta tecnología, las tarifas de Orange son una excelente oportunidad para hacerlo.