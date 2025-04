Comunicado de última hora de la Policía: debes tener en cuenta esto desde hoy

A partir de este miércoles, los ciudadanos deben estar al tanto de un importante cambio relacionado con la gestión de su identidad. Una nueva herramienta digital ha sido lanzada para facilitar ciertos trámites, aunque no sustituye completamente al documento físico. Las autoridades han señalado algunas precauciones importantes que es necesario tener en cuenta.

Este desarrollo llega bajo la supervisión del Ministerio del Interior, que ha puesto en marcha una app destinada a simplificar diversas gestiones, como poder llevar el DNI en el móvil. Sin embargo, desde la Policía Nacional se ha advertido sobre la confusión que puede generar el nombre similar con otras aplicaciones disponibles en el mercado.

¿Qué es MiDNI y cómo funciona?

La aplicación que se ha lanzado es MiDNI, un complemento digital al documento físico de identidad. Esta app, desarrollada por la Policía Nacional, permite llevar el DNI en el móvil, manteniendo la misma validez jurídica que el documento físico. Desde el Gobierno han explicado que, en esta primera fase, la app servirá solo para trámites presenciales y no podrá sustituir al DNI en todos los contextos posibles.

Los ciudadanos podrán usar MiDNI para acreditar su identidad en una amplia gama de gestiones presenciales, siempre que haya conexión a internet disponible. Por ejemplo, permitirá realizar trámites en universidades, bancos, alquilar vehículos, registrarse en hoteles, y participar en actividades que requieran verificar la identidad de la persona. Además, servirá para firmar documentos ante notarios y realizar transacciones comerciales donde sea necesario presentar un DNI en vigor.

Es importante resaltar que, aunque la app tiene muchas funciones, aún hay limitaciones. No podrá ser utilizada para realizar gestiones electrónicas que requieran autenticación remota, como la firma digital o la validación en línea de trámites. Tampoco servirá como documento de viaje, ya que no es válida para cruzar fronteras o acreditar la identidad fuera del país.

Precaución con otras aplicaciones similares

La Policía Nacional ha alertado sobre el riesgo de confusión con otra aplicación de nombre muy similar: Mi DNI. A pesar de que ambas apps ofrecen funciones parecidas, la aplicación Mi DNI no está vinculada con ninguna entidad gubernamental y no tiene validez legal. Fue desarrollada por International Eidas LLC y, aunque también permite almacenar el DNI y el pasaporte, no tiene la seguridad de la app oficial del Ministerio del Interior.

La confusión surge por los nombres similares, por lo que las autoridades recomiendan descargar solo la app MiDNI desde plataformas oficiales como Google Play o la App Store. De esta manera, los usuarios se asegurarán de que están utilizando la versión correcta. Esta realiza una conexión a los servidores de la Policía Nacional para verificar en tiempo real los datos del DNI, evitando falsificaciones o manipulación de la información.

Para comenzar a utilizar MiDNI, los usuarios deberán registrar su DNI electrónico y completar el proceso de activación, que incluye la creación de una contraseña o el uso de medidas biométricas. Una vez activada, la app estará lista para ser utilizada en una variedad de trámites presenciales dentro de las limitaciones mencionadas.