Álvaro Fernández, farmacéutico: ‘El frío no resfría, lo que resfrían son los virus’

Cuando llega el invierno, el consejo de "abrígate, que te vas a resfriar" se repite una y otra vez en muchos hogares. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que el frío por sí solo no es el responsable de los resfriados. Aunque sí juega un papel en la propagación de los virus que los causan.

Así lo explica el farmacéutico Álvaro Fernández, quien desmiente este mito y detalla los verdaderos factores que aumentan la incidencia de resfriados en época invernal. De acuerdo con el especialista, hay tres razones principales que explican por qué enfermamos más en invierno. La primera es una mayor permanencia en espacios cerrados.

Con el frío, tendemos a pasar más tiempo en lugares poco ventilados, lo que favorece la propagación de los virus respiratorios. En estos ambientes, las personas están más expuestas a contagios al compartir el aire con individuos infectados. Otra de las causas es el debilitamiento de las defensas respiratorias.

El experto explica qué afecta al sistema inmunológico

Y es que las bajas temperaturas pueden afectar el sistema inmunológico de nuestras vías respiratorias. El aire frío y seco puede reducir la eficacia de las barreras naturales del cuerpo, como la mucosidad de la nariz, las cuales actúan como filtro contra virus. Finalmente, se ha demostrado que virus como el de la gripe y el resfriado común sobreviven mejor en ambientes fríos y secos.

Esto les permite mantenerse activos durante más tiempo y aumentar las probabilidades de contagio. A pesar de lo que muchas personas creen, el frío en sí mismo no causa el resfriado. Si no que crea las condiciones ideales para que los virus se propaguen con mayor facilidad.

Por ello, la mejor estrategia para prevenir enfermedades respiratorias es mantener buenos hábitos de higiene, ventilar los espacios cerrados y reforzar el sistema inmunológico. Todo ello gracias a una alimentación equilibrada y descanso adecuado. Realizar ejercicio y tener una buena higiene son otros de los factores que pueden ayudar a prevenir.

Las costumbres del invierno que no evitan que te resfríes

En cuanto a la recomendación de abrigarse, Álvaro Fernández aclara que hacerlo no evitará un resfriado. Pero sí ayudará a mantener el bienestar general del cuerpo y prevenir otros problemas de salud. Así que la próxima vez que alguien te diga que te abrigues para no resfriarte, puedes responder que el frío no es el culpable directo.

Aunque, de forma evidente, sí facilita que los virus hagan de las suyas. Ahora el invierno ya ha terminado, por lo que el farmacéutico deberá de hacer otro vídeo sobre cómo aliviar los síntomas de la alergia. La pesadilla de muchos en esta época del año.