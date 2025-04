Jugada maestra de Movistar: este chollo es una vez en la vida y no puedes perderlo

Si eres un amante de la televisión y quieres disfrutar de un contenido exclusivo y variado, no puedes dejar pasar esta increíble oferta de Movistar. La compañía ha lanzado una promoción que te permitirá disfrutar de su plataforma de televisión Movistar Plus+ a un precio mucho más económico. Y lo mejor de todo es que puedes aprovecharlo ahora mismo antes de que se acabe.

Movistar Plus+ es una de las plataformas de televisión más completas que existen en el mercado. Cuenta con una amplia oferta de contenido que incluye series, películas, deportes y programas exclusivos. De hecho se ha convertido en una de las opciones favoritas para los amantes del entretenimiento.

El precio habitual de Movistar Plus+ es de 9,99 euros al mes, lo que equivale a 119,88 euros al año si se contrata la suscripción mensual. Sin embargo, ahora Movistar ha decidido hacer una jugada maestra que te permitirá acceder a su plataforma a un precio más asequible. Con un importante ahorro.

Movistar prepara un precio especial

La gran novedad es que Movistar ha lanzado una tarifa anual para acceder a Movistar Plus+. En lugar de pagar mes a mes, ahora puedes pagar 99,90 euros por todo un año de suscripción a la plataforma. Este precio, en comparación con los 119,88 euros que pagarías al contratar la tarifa mensual, te permite ahorrar 20 euros al año.

Lo mejor de esta tarifa anual es que el coste mensual se reduce considerablemente. Si contratas la opción de pago único por un año, el coste mensual de Movistar Plus+ se reduce a 8,325 euros al mes. Es decir, estarías pagando casi 2 meses menos al año en comparación con la tarifa mensual.

Es importante destacar que para disfrutar de este descuento, debes realizar el pago de la suscripción anual de forma única y por adelantado. Aunque esto pueda parecer una desventaja para algunos, la verdad es que el ahorro compensa con creces este gasto inicial. Además, el acceso a todo el contenido de Movistar Plus+ durante 12 meses es una excelente inversión para los usuarios que buscan entretenimiento de calidad.

Ventajas de Movistar Plus+

Si aún no te has decidido, te damos algunas razones más por las que Movistar Plus+ es una plataforma que merece la pena. En primer lugar, ofrece contenido exclusivo de alta calidad, incluyendo series y películas que no encontrarás en otras plataformas. Además, su oferta de deportes es inigualable, con retransmisiones en directo de los mejores eventos deportivos del momento.

Otro punto a favor es su facilidad de uso y accesibilidad. Puedes disfrutar del contenido en diferentes dispositivos, desde tu televisión hasta tu móvil, tablet u ordenador. Lo que te permite ver lo que más te gusta en cualquier lugar y en cualquier momento.