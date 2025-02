Los vergonzosos titulares de la prensa catalana sobre el último atentado en Alemania

La prensa ultrasubvencionada catalana no se cansa de hacer el ridículo. Sería hasta gracioso si la broma no nos costase un ojo de la cara. Y es que ya sabéis que la inmensa mayoría de medios de comunicación en Cataluña tendrían que cerrar si no recibiesen la ingente cantidad de dinero público que reciben en subvenciones y publicidad institucional.

En esta ocasión, aquellos que se llenan la boca de códigos deontológicos y de combatir la desinformación se han cubierto de gloria. El motivo, su cobertura informativa sobre el reciente atentado cometido por un solicitante de asilo afgano de 24 año en Alemania, que ha dejado como mínimo 30 personas heridas. Algunas de ellas, muy graves.

Poneos cómodos y no os perdáis este repaso de prensa sobre esta noticia en los medios de comunicación catalanes como RAC1, La Vanguardia, El Periódico, Vilaweb o el Diari ARA. Una cobertura mediática que haría avergonzar a cualquier persona con dos dedos de frente.