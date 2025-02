Hábitat 3, la polémica fundación ultrasubvencionada que gestionará Casa Orsola

El ayuntamiento de Barcelona y la propiedad de la Casa Orsola han llegado a un acuerdo de compra por valor de 9,2 millones de euros. El alcalde Jaume Collboni ha dado los detalles en una rueda de prensa esta mañana. “La propiedad ha aceptado nuestra oferta de compra social colaborativa y se suspenderán inmediatamente los desalojos previstos”, ha anunciado.

El ayuntamiento finiquita de esta manera el conflicto social abierto en torno a esta propiedad en el barrio del Eixample. La Casa Orsola se había convertido en un símbolo de la lucha de los sindicatos de la vivienda y sus partidos afines.

Las movilizaciones han surtido efecto y finalmente los vecinos podrán quedarse en sus casas gracias a la compra con dinero público. El Sindicat de Llogateres ha reivindicado la decisión como "una victoria inquilina". Pero la realidad es que el fondo de inversión que ostentaba la propiedad compró la casa por 6 millones y recibirá más de 9 por ella.

Con una inversión mínima de medio millón, esto supone una rentabilidad de del 40% en tres años. "Espero que el señor Ollé regale algo bonito a los portavoces de las protestas", ha ironizado Jordi Graupera.

La gestión de la propiedad recaerá ahora en Hábitat 3, la fundación que recibió casi 7 millones de euros en subvenciones del ayuntamiento en 2024. Según ha detallado el alcalde, el ayuntamiento afrontará el 49% de la compra y la entidad el 51%.

Hàbitat 3 y el ayuntamiento de Barcelona inauguran una nueva etapa en la gestión de la vivienda

Hàbitat 3 es una empresa privada que se dedica a la gestión de vivienda de alquiler social por encargo de las administraciones públicas. Su base de trabajo es la colaboración público-social.

La compra de la Casa Orsola es un ejemplo de esta colaboración entre la gestora y la administración pública. Su presidenta, Carme Trilla, ha reconocido que no podían afrontar la operación en solitario porque desbordaba su capacidad financiera. No solo por el valor de compra, sino también porque las viviendas se destinarán a alquileres sociales que no permitirán un retorno suficiente.

Por eso el ayuntamiento participa en un 49% en la compra de la casa con dinero público. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona y Hàbitat 3 quieren que sea el “embrión” de una nueva etapa para potenciar la vivienda asequible en la ciudad.