La cúpula de Junts apoya a sus alcaldes que se niegan a empadronar sin filtro

Junts respalda a sus alcaldes que rechazan empadronar sin verificar la situación legal o habitacional del solicitante. La normativa estatal obliga a empadronar a toda persona que viva en un municipio, sin importar si okupa ilegalmente una vivienda. Pero algunos consistorios gobernados por Junts se resisten a cumplir esa obligación, alegando motivos de gestión y orden.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha defendido este lunes a los alcaldes que aplican filtros al empadronamiento. Turull cuestiona que se empadrone a quien dice vivir “en un río o bajo un puente”, algo que considera deshumanizante. El padrón debe vincularse a condiciones de vida digna, dice Turull, no a una mera declaración de presencia.

El caso de Martorell

Ahí está, por ejemplo, el caso de Martorell, que, con casi 30.000 habitantes, es uno de los municipios en el centro del debate. Su alcalde, Xavier Fonollosa (Junts), ha declarado que no empadrona a okupas porque “de un delito no pueden nacer derechos”. Ahora, el Ayuntamiento enfrenta una demanda judicial interpuesta por varios vecinos con el apoyo de entidades sociales.

Fonollosa asegura que solo registrará a okupas si un juez lo ordena expresamente. Afirma que su criterio no tiene que ver con la inmigración, sino con el respeto a la legalidad. Y acusa a la normativa actual de fomentar la ocupación ilegal al no poner límites claros.

Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Xarxa pel Padró han denunciado la práctica. Advierten que impedir el empadronamiento vulnera derechos básicos como la salud y la educación. También alertan del riesgo de crear nuevas bolsas de exclusión social en los márgenes del sistema.

No es solo Martorell

El conflicto no es exclusivo de Martorell; otros municipios como Lleida y Llagostera también han aplicado restricciones. Algunos exigen entrevistas previas con los propietarios o demoran el trámite con inspecciones. La ley, sin embargo, exige registrar a quien acredite vivir efectivamente en un domicilio, sea cual sea su situación legal.

Junts trabaja ahora en una propuesta legislativa para modificar el marco del padrón. Quieren vincular el registro a criterios de arraigo y condiciones mínimas de habitabilidad. Esperan que la iniciativa llegue al Congreso antes del verano, en el marco del pacto con el PSOE.

Podemos y Sumar ya han advertido que no apoyarán la reforma si no se incluye la regularización de migrantes. Turull ha respondido que no aceptarán chantajes ni difamaciones sobre su posición respecto a la inmigración. Y ha insistido en que Junts busca garantizar integración real, no solo “papeles sin proyecto de futuro”.

Como resulta claro, este posicionamiento de Junts tiene a Aliança Catalana como telón de fondo. De un tiempo a esta parte, los de Puigdemont están inmersos en una competencia electoral con Orriols. En el caso del padrón, se constata que Orriols ha vuelto a marcar el compás ideológico del debate político en Cataluña.