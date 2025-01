Yurena vive su peor momento delante de Cristina Tárrega: ‘No llego, ya da igual’

Yurena arrancaba su participación en Bake Off protagonizando su peor momento delante Cristina Tárrega. La cantante acabó perdiendo los nervios ante la imposibilidad de sacar con éxito la primera de las recetas. “No llego, ya da igual”, comentó sin poder contener las lágrimas ante la impotencia de ver que no acabaría el cocinado.

Sin dudarlo, Cristina abandonó su puesto y fue en auxilio de Yurena, quien agradeció el gesto de su compañera fundiéndose en un abrazo con ella. Poco después, ante las cámaras, Tárrega contó que sintió la necesidad de ayudar a Yurena en lo que pudiera. No obstante, pese a su esfuerzo, la tarta de la cantante fue una de las peores valoradas.

Yurena vive su peor momento junto a Cristina Tárrega

Yurena y Cristina Tárrega son dos de los rostros conocidos con los que cuenta la nueva temporada de Bake Off: famosos al horno. Anoche arrancó el segundo programa con una prueba de infarto. Los concursantes debían hacer una tarta compuesta por 24 cupcakes y darle apariencia de un muñeco de nieve.

Yurena arrancó bien, con la paciencia que le caracteriza, hasta que vio que el cocinado comenzó a torcerse. Fue en ese instante donde se dejó llevar por los nervios y protagonizó su peor momento delante de Cristina Tárrega. “No llego, ya da igual”, lamentó al saber que tan solo quedaban 10 minutos de cocinado y que ella no acabaría su tarta.

Completamente saturada, la cantante rompió a llorar mientras seguía cocinando, pero sin saber muy bien qué estaba haciendo. Los nervios le nublaron la mente y se sintió incapaz de continuar. “No voy a llegar, estoy muy estresada, esto me supera por completo, es una absoluta locura”, comentó devastada.

Tárrega, que se encontraba cerca de ella, viéndola perdida, dejó su cocinado para echarle una mano. La valenciana se situó al lado de la cantante y le animó a continuar. “No te agobies, que lo salvamos, venga, yo te hago los ojitos”, le dijo mientras le ayudaba con su postre.

Yurena, sorprendida por la gran generosidad de Cristina, se mostró agradecida con ella y le abrazó con fuerza. Juntas pudieron finalizar sus respectivas recetas y presentar ante los jurados el resultado final.

Yurena y Cristina Tárrega protagonizan un momento único en Bake Off

Yurena y Cristina fueron las grandes protagonistas de la última entrega de Bake Off. Hasta la fecha, nunca un concursante había dejado a medias su cocinado para echar una mano a un compañero. Tárrega, en medio de la polémica que han levantado los colaboradores de Ni que fuéramos, lo hizo llamada por la compasión que provocó la cantante.

“Yurena estaba comenzando a llorar y el cuerpo me pidió irme con ella”, explicó Cristina delante de las cámaras de TVE. A pesar de este breve parón en su cocinado, la colaboradora pudo presentar su receta al igual que la cantante. No obstante, la ayuda de Tárrega no evitó que el pastel de Yurena fuera uno de los peores.

El transcurso del concurso prosiguió su curso y los participantes tuvieron que enfrentarse a una nueva prueba. Superado ya el mal trago inicial, la cantante se puso de nuevo el delantal, dispuesta a volver a ponerse delante de los fogones.

En esta ocasión, debía cocinar seis rolls con sabores no convencionales. Una vez finalizada la prueba, Yurena, Tárrega junto a Finito, Vanderloo, Jefferson y Pol fueron los que más fallos acumularon.

La deliberación final de los jurados llevó a Cristina, Finito y Jefferson a jugarse su permanencia en el concurso. Finalmente, Tárrega se salvó, y fue el marido de Arancha de Benito el que tuvo que abandonar las cocinas de Bake Off.