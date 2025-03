Ya es oficial: Elsa Pataky y Chris Hemsworth toman una decisión que lo cambiará todo

Elsa Pataky y Chris Hemsworth han tomado una determinación que lo cambia todo: no vivir nunca en España. Hace años que el matrimonio vive instalado en Australia, donde disfrutan de una vida apacible en plena naturaleza. De hecho, fue esta la condición que la actriz le impuso al actor de Thor para mudarse a otro continente.

Elsa quería una vida alejada del foco mediático y rodeada de paisajes de ensueño y ha conseguido hacer realidad su sueño. Tan adaptada está a su nueva vida que, como ella misma confesó, le resultaría muy difícil vivir en una capital rodeada de asfalto.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth toman dan el paso definitivo en su vida en común

Elsa Pataky y Chris Hemsworth dieron un importante paso en 2015 al mudarse a Australia, alejándose de la vida en Los Ángeles. La actriz madrileña impuso una condición clara antes de dar el paso: quería vivir en una granja. Esta exigencia era fundamental para ella, ya que deseaba estar rodeada de naturaleza y criar a sus hijos en un entorno tranquilo y aislado.

Ahora que lo ha conseguido es oficial el paso que han dado Pataky y Hemsworth: no vivir nunca en España. La mansión en la que viven actualmente está ubicada en Broken Head, la costa este de Australia, en una zona natural. Este lugar les permite disfrutar de la tranquilidad del campo y de un espacio ideal para compartir en familia.

Por ello mismo, no entra entre sus planes de futuro cambiar ese idílico lugar por el asfalto de una capital. De hecho, la propia Elsa así lo confesó en una de sus últimas entrevistas. “Vivir en Madrid es complicado cuando has vivido ya en el campo, en plena naturaleza, cuesta”, confesó.

Tampoco elegiría como destino Los Ángeles, donde la mayoría de las estrellas de Hollywood residen. “Cuando estás en Los Ángeles te asfixia el trabajo”, contó. “Allí todas las conversaciones, incluso los carteles que ves por la calle, tienen que ver con el mundo del cine y con su industria”, señaló.

En su opinión, el glamour y las exigencias de la meca del cine “hacen que pierdas la perspectiva”. Un motivo más que suficiente para no abandonar la apacible vida de la que disfruta en Australia. Allí todo es diferente y, tanto Elsa Pataky como Chris Hemsworth conectan con un entorno natural, realizando actividades al aire libre junto a sus hijos.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth solo vienen a España de vacaciones

La vida en Australia es el espacio perfecto para que la pareja se enfoque en su vida familiar y en el bienestar de sus hijos. Estos han crecido alejados del bullicio de las grandes ciudades, rodeados de naturaleza y conviviendo con el medioambiente.

A pesar de los sacrificios que ha implicado mudarse tan lejos de España, Elsa no se arrepiente de lo que ha hecho. Sobre todo, porque vivir en otro continente no ha evitado que viaje con asiduidad a su país natal. Pataky todavía tiene vínculos con España y trata de que sus hijos no se olviden de cuáles son sus otros orígenes.

Para Chris y Elsa, España es como su patio de recreo en el que disfrutar durante sus vacaciones. “Me da alegría, a los peques les encanta, el jamón…”, contó. Elsa ha mencionado que, aunque le encanta visitar su país natal, no se ve viviendo en él permanentemente.

La familia Hemsworth-Pataky ha disfrutado de escapadas a España, donde han pasado tiempo con familiares y amigos. Estas visitas son importantes para mantener el vínculo con la cultura de Elsa. Sin embargo, prefieren regresar a su hogar en Australia después de cada viaje.

Elsa y Chris han encontrado allí un lugar ideal para criar a sus tres hijos. La naturaleza, las playas y el clima son aspectos que valoran mucho. La crianza en un entorno natural y menos agitado es fundamental para ellos, lo que refuerza su idea de no vivir en España.