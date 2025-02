La última información sobre la enfermedad de Kate Middleton sorprende a toda Europa

El año 2024 ha sido uno de los más duros para el príncipe Guillermo. Su esposa, Kate Middleton, fue diagnosticada con cáncer, una noticia que cambió por completo la vida de la familia. Desde ese momento, el heredero al trono dejó en un segundo plano sus compromisos institucionales para centrarse en su esposa y en sus tres hijos.

El príncipe Guillermo se volcó con Kate Middleton en el momento más difícil

Durante semanas, la ausencia de la princesa de Gales generó todo tipo de especulaciones. Mientras los rumores se multiplicaban, la pareja decidió mantenerse en silencio hasta que estuvieran listos para compartir la noticia. Ahora, Jason Knauf, ex asistente de Guillermo, ha revelado la verdadera razón detrás de esta decisión.

En una entrevista reciente, Knauf aseguró que el príncipe quedó devastado tras recibir la noticia: "Fue horrible, absolutamente horrible. Es lo más bajo que lo he visto nunca", confesó. La prioridad de la pareja era proteger a sus hijos y encontrar la mejor manera de explicarles la situación antes de hacerla pública.

El motivo del retraso en el anuncio

Según Knauf, la principal razón por la que Kate y Guillermo decidieron esperar fue porque aún no habían hablado con George, Charlotte y Louis. "No querían decir todavía que tenía cáncer porque no se lo habían dicho a los niños y estaban pensando cómo decírselo", explicó.

Finalmente, optaron por hacerlo durante las vacaciones de Semana Santa, un momento en el que los niños podían estar más protegidos del impacto mediático. Esta decisión, aunque necesaria, provocó una oleada de teorías y rumores que pusieron a la familia real en el centro de la controversia.

El regreso de Kate Middleton y los efectos del tratamiento

A comienzos de este año, la princesa de Gales anunció que su cáncer estaba en remisión, regresando de forma gradual a la vida pública. Aunque sigue centrada en su recuperación, ha retomado algunos compromisos oficiales con gran impacto mediático. Recientemente, fue vista en una consulta con el oculista, lo que desató especulaciones sobre posibles efectos secundarios de la quimioterapia.

Según Cancer Research UK, los tratamientos contra el cáncer pueden causar visión borrosa, alteraciones en la percepción de colores y dolores de cabeza. Kate nunca ha sido vista usando gafas en público, lo que ha generado preguntas sobre si ahora podría necesitar lentes de contacto debido a los efectos del tratamiento.

El impacto en la familia real y el apoyo de otros miembros

El rey Carlos III, quien también enfrenta su propia batalla contra el cáncer, confesó que su sentido del gusto se vio afectado por el tratamiento. Por su parte, Sarah Ferguson también compartió su experiencia con el linfedema, una hinchazón provocada por el tratamiento contra el cáncer de mama. La duquesa de York recomendó a otras pacientes que busquen atención especializada para aliviar este problema.

Kate Middleton ha seguido esta línea de transparencia y ha ofrecido palabras de aliento a quienes enfrentan la enfermedad. "Como sabrá cualquiera que haya experimentado un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad", expresó en un mensaje. Su regreso gradual a sus funciones demuestra su fortaleza y su compromiso con su papel dentro de la familia real.