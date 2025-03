Última hora de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio: 'Sigo procesando todo'

Violeta Mangriñán ha regresado a las redes sociales para compartir una última hora relacionada con Fabio Colloricchio. A través de las historias de Instagram, la influencer ha desvelado, muy emocionada, el último e importante plan que ha disfrutado en familia: “Sigo procesando todo lo que he vivido”.

No hay ninguna duda de lo orgullosa que se siente la exsuperviviente de sus raíces, algo que ya pudimos ver durante las semanas posteriores a la catástrofe que generó la DANA.

Ahora, Violeta Mangriñán ha vuelto a dejar al descubierto su amor por Valencia, pero en esta ocasión ha sido por un acontecimiento muy especial para ella: la semana de las Fallas.

Tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, este año, la creadora de contenidos ha disfrutado al máximo de esta festividad junto a Fabio Colloricchio y sus hijas.

Durante esta semana, Violeta Mangriñán ha estado compartiendo con sus más de 2.400.000 seguidores de Instagram todo tipo de contenido audiovisual relacionado con las Fallas.

Sin embargo, la publicación que más ha llamado la atención ha sido la que ha compartido este martes, 18 de marzo, en las historias de su perfil oficial de Instagram.

En ella, podemos ver a la novia de Fabio Colloricchio vestida con su espectacular traje de fallera y, a su lado, a la pequeña Gala a medio vestir. Una estampa que, como era de esperar, ha acompañado con un emotivo mensaje.

Violeta Mangriñán desvela el último y emotivo momento que ha vivido junto a Fabio Colloricchio

Violeta Mangriñán no ha podido contener la emoción al recordar el momento tan especial que ha vivido junto a Fabio Colloricchio y sus hijas en su tierra natal. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir este sentimiento con sus seguidores de Instagram:

“Sigo procesando todo lo que he vivido hace unas horas, pese a la lluvia. El día de hoy entra directo al top 10 de mejores días de mi vida. Como dice mi madre, llovía porque mi abuela no ha podido contener las lágrimas de la emoción y me quedo con eso”.

Por otro lado, y además de mostrar las primeras imágenes de la pequeña Gala vestida de fallera, Violeta Mangriñán también ha enseñado su increíble traje de este año. Y es que, tras días sembrando la duda entre sus seguidores, la novia de Fabio Colloricchio por fin ha desvelado todos los detalles.

Tal y como aseguró hace unos días, este vestido había sido fabricado especialmente para ella. Tanto es así que, tanto el color verde como el resto de detalles, fueron escogidos teniendo en cuenta sus gustos y personalidad.

Por ese motivo, Violeta Mangriñán tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para darle las gracias a los diseñadores que se han encargado de su traje de fallera. Un bonito gesto que también ha querido tener con la persona que se ha encargado de su cancán y con el joyero que le ha prestado sus alhajas.