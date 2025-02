Sorpresa por las últimas palabras de Toni Cruanyes sobre sus hijos: 'Quiero que...'

Toni Cruanyes es el rostro serio y profesional que cada noche informa a los catalanes desde el Telenotícies de TV3. Pero cuando las cámaras se apagan, su rol cambia por completo: pasa a ser un padre entregado.

No cabe duda de que Toni Cruanyes es uno de los rostros más reconocidos de TV3, pero también uno de los más reservados. En una entrevista con Roger Escapa, en el programa L'eclipsi, el conductor del TN Vespre ha abierto una ventana a su intimidad.

Sorpresa por las últimas palabras de Toni Cruanyes sobre sus hijos

Más allá de su labor como periodista, Toni Cruanyes tiene claro que su papel como padre es su mayor responsabilidad. En la conversación, reconoce que su trabajo en televisión le impide estar presente por las noches, algo que le causa cierto pesar.

"Me reprocho no estar por las noches", admite. Sin embargo, también destaca el apoyo de su pareja, Eugeni Villalbí, que comprende las exigencias de su profesión. Para compensar, el periodista ha encontrado una rutina que le permite pasar tiempo de calidad con sus hijos.

"Voy a buscar a los niños para comer, dos horas y media. Los llevo cada mañana a la escuela y llamo para el médico, voy a comprar, hablo con el profe de clases particulares", explica. Además, subraya que los fines de semana son "sagrados" y que los dedica por completo a su familia.

Toni Cruanyes y su vínculo especial con sus hijos

Toni Cruanyes también ha compartido cómo se vive la actualidad en su casa. Aunque el Telenotícies suele estar puesto a las nueve de la noche, su hijo Elies muestra cierto rechazo hacia las noticias negativas. "Cuando ve noticias negativas dice ‘No miréis la tele’".

Para conectar con él, ha encontrado un punto de unión en el deporte, algo que antes no le interesaba demasiado. "Como le gustan los deportes, hablamos mucho y hacemos un vínculo. A mí no me interesaban y ahora me he puesto las pilas", confiesa.

El periodista tiene claro que lo más importante para él es que sus hijos sean felices y crezcan con libertad. "Quiero que mis hijos sean felices, que amen a quien quieran", afirma con rotundidad. Sus palabras reflejan la importancia que le da a la felicidad y el bienestar de su familia.

Toni Cruanyes ha dejado claro que, aunque su trabajo le apasiona, su familia siempre está por delante. En su entorno laboral, ha aprendido a priorizar lo realmente importante. Un testimonio que demuestra que el éxito profesional nunca estará por encima de su papel como padre.