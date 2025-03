Sorpresa por las últimas palabras de Gerard Piqué sobre sus hijos: 'Es muy bestia...'

Gerard Piqué sigue siendo una figura mediática que genera titulares con cada aparición pública. Desde su retirada del fútbol, el exjugador del Barcelona ha estado inmerso en múltiples proyectos, desde la Kings League hasta sus negocios en el mundo del deporte y el entretenimiento.

Recientemente, ha concedido una entrevista a Martí Miràs, conocido como Spursito, dentro del programa Spursito & Company de EVA. Durante la conversación, Gerard Piqué abordó diversos temas, como su apretada agenda.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el exfutbolista habló de sus hijos. De esta manera, hizo una comparación entre el sistema educativo en el que creció y el modelo de enseñanza que reciben actualmente Milan y Sasha.

Sorpresa por las últimas palabras de Gerard Piqué

En un tono sincero y reflexivo, Gerard Piqué cuestionó la falta de preparación en la educación tradicional para hablar en público. Según el catalán, esta es una habilidad fundamental que no se trabajaba lo suficiente en las aulas.

"No se hablaba en público, no te enseñaban a hablar en público. Después te ponen un micrófono y es difícil. Tienes que saber argumentar las cosas, tienes que saber explicarlas", empezó el ex de Shakira.

"Te hacen una entrevista o tienes que hacer una exposición de veinte minutos o media hora... Hay gente que lo pasa muy mal, que de verdad tiene traumas y es porque no se ha trabajado eso", añadió.

A raíz de esta reflexión, Gerard Piqué comparó su propia experiencia educativa con la de sus hijos, que estudian en Miami. El exfutbolista se mostró sorprendido por la manera en que los niños aprenden a expresarse y desarrollar sus habilidades comunicativas.

"Mis niños... Es que flipas... O sea, con 10 años, con 9 años... Hacen unas exposiciones... Se preparan unas cosas que dices tío, yo eso no lo he hecho, pero es que ni con quince ni con dieciséis... Es muy bestia", concluyó el de Barcelona.

Una visión sobre la enseñanza del futuro

Las palabras de Piqué reflejan una inquietud compartida por muchas personas sobre la evolución del sistema educativo. La importancia de la comunicación y la oratoria ha cobrado más relevancia en el mundo actual, donde las habilidades de expresión pueden marcar la diferencia.

Con estas palabras, el exfutbolista ha abierto el debate sobre si los modelos educativos tradicionales deberían adaptarse a las necesidades del siglo XXI. Su experiencia con la enseñanza en Miami le ha llevado a valorar un enfoque más práctico que fomente la confianza.