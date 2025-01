Sorpresa en 'Espejo Público' por lo ocurrido con Terelu Campos: 'Un cubo de agua'

Espejo Público ha dejado sin palabras a su audiencia por lo último que ha ocurrido con Terelu Campos. Tras el último contratiempo que han tenido con la televisiva, dicho formato ha querido hacer las paces con ella. Sin embargo, no ha salido como ellos esperaban: “Yo, si fuera ella, tiraría un cubo de agua por el balcón”.

Este martes, 7 de enero, el periodista Miquel Valls regresó a dicho formato después de haber celebrado su 39º cumpleaños. No obstante, el periodista no llegó con buenas noticias.

Tal y como aseguró el colaborador de Espejo Público, mientras que todos sus compañeros se acordaron de esta fecha tan especial, hubo una persona muy importante que se olvidó por completo.

A pesar de la gran amistad que les une, Terelu Campos no se puso en contacto con Miquel Valls para felicitarle por su cumpleaños. Un detalle que, como era de esperar, no le sentó nada bien al comunicador. Tanto es así que no dudó en expresar su malestar ante la audiencia de Antena 3.

No obstante, y a pesar de que le escribió un mensaje pidiéndole disculpas, algunos colaboradores de Espejo Público no dudaron en cargar contra la hermana de Carmen Borrego. Tanto es así que Laura Fa no tuvo reparos en asegurar que es una persona bastante “rencorosa”.

Ahora, y en un intento por hacer las paces con Terelu Campos, un equipo de reporteros del programa se ha trasladado hasta su domicilio. Y todo para hacerle entrega de un regalo muy especial: una gran copa de vino.

“Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para reconciliarnos con Terelu”, se ha podido leer en uno de sus rótulos. Sin embargo, los compañeros de Susanna Griso no han conseguido su objetivo.

Espejo Público sorprende al presentarse en casa de Terelu Campos

Este mismo miércoles, 8 de enero, un equipo de Espejo Público se ha presentado en casa de Terelu Campos para intentar hacer las paces con ella por lo sucedido hace unas horas.

Los reporteros han acudido hasta allí con varios regalos para la madre de Alejandra Rubio, entre ellos, una gran copa de vino y una camiseta que pone: “Espejo Público te quiere”.

Un gesto que varios tertulianos del formato han querido poner en valor: “Solo por eso, deberías bajar y recoger tus regalos”. Sin embargo, otra de las colaboradoras ha dejado entrever que se podrían haber esforzado más. “Deberíamos haber llevado una botella de vino, que eso a ella le gusta”, ha asegurado entre risas.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que estaban haciendo, no han logrado que Terelu Campos bajara a recoger sus regalos de reconciliación. Momento en el que una de las compañeras de Susanna Griso ha asegurado que, “si fuera ella, tiraría un cubo de agua por el balcón”.

Una frase que ha logrado despertar la imaginación de sus compañeros. Tanto es así que muchos de ellos le han propuesto entre risas a la televisiva que colgara una cesta o cubo desde su balcón para recoger los presentes.