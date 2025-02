Silencio por lo que Sofía Vergara ha contado sobre Penélope Cruz: ‘Mucho dinero’

Sofía Vergara es una de las actrices más reconocidas y queridas de Hollywood. No obstante, sus inicios no fueron sencillos y a punto estuvo de dejarlo todo por su acento colombiano. Afortunadamente, no lo hizo y, figuras como Penélope Cruz, le ayudaron a aceptar y sacar partido a sus orígenes.

En el caso de Penélope, lo que ha confesado de ella es que no entendía cómo no disimulaba su acento cuando actuaba. Sofía ha reconocido que se ha gastado “mucho dinero” en profesionales para que le ayudaran a disimular su tono, sin éxito alguno. Sin embargo, ahora es precisamente su particular forma de hablar lo que marca la diferencia con el resto de actrices.

Sofía Vergara sorprende con su opinión sobre Penélope Cruz

Sofía Vergara, nacida en Barranquilla, Colombia, emigró a Estados Unidos con la esperanza de triunfar en Hollywood. Sin embargo, su acento colombiano se convirtió en un obstáculo significativo en sus primeros años en la industria. Así lo ha confesado la propia actriz en una entrevista para The Hollywood Reporter.

En ella, Sofía ha sorprendido contando el interés que le despertó Penélope Cruz y por qué la española no disimulaba su acento. A diferencia de la mujer de Javier Bardem, Vergara reconoce haberse gastado “mucho dinero”, en profesionales que le ayudaran en su pronunciación, sin éxito. “No puedo quitarme este acento, no importa lo que haga”, ha explicado en su entrevista.

Al principio, Sofía intentó adaptar su acento a los estándares del inglés estadounidense. Tomó clases de pronunciación con la esperanza de suavizar su acento colombiano. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esto no era suficiente, y su esfuerzo resultó frustrante.

A su lado, actrices como Penélope Cruz triunfaban a pesar de sus orígenes y le llamó la atención que no lo disimularan. “No podía creer que Penélope Cruz o Salma Hayek no disimularan su acento”, señala.

La industria cinematográfica en ocasiones pone limitaciones a aquellos actores y actrices cuya pronunciación no es nativa. Tal fue el caso de Sofía o la actriz española que sintieron que sus acentos podrían ser un obstáculo para según qué papeles.

En el caso de la mujer de Bardem, rápidamente supo encajar y hacer de sus orígenes su carta de presentación. Del mismo modo, el acento de Vergara se ha convertido en su mejor cualidad y lo que marca la diferencia con el resto.

Sofía Vergara confirma que estuvo a punto de dejarlo todo

Sofía Vergara enfrentó muchos desafíos en sus inicios en Hollywood debido a su fuerte acento. Aunque su talento era innegable, su pronunciación en inglés fue vista como un obstáculo.

Desde sus inicios, Vergara ha sido consciente de cómo su acento influye en la percepción de su trabajo. En varias entrevistas, ha expresado su frustración por las limitaciones que esto le ha impuesto. Además, reconoce que a menudo, se ha sentido atrapada en roles estereotipados que no reflejan su verdadero potencial como actriz.

De hecho, ha reconocido que su impotencia fue tan grande que a punto estuvo de renunciar y dejarlo todo. “Dije: «No puedo hacer esto, no puedo, me vuelvo a Miami o hago otra cosa», porque esto, por supuesto, te limita”, ha confesado.

Por fortuna no lo hizo y su papel en Modern Family la catapultó a la fama y le permitió demostrar su talento. Sin embargo, incluso en esta exitosa serie, su acento fue un tema recurrente, pero le sirvió para aceptarlo de manera definitiva.

A lo largo de los años, ha aprendido a desafiar estos prejuicios. Su éxito se debe en parte a la manera en que transformó su acento en una fortaleza. Al final, esto no solo la hizo más auténtica, sino también más apreciada.