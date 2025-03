El secreto del príncipe Guillermo y Kate Middleton: Lo mismo que el rey Carlos III

El autor Tom Quinn ha sacado a la luz detalles muy poco conocidos sobre la Familia Real británica en su nuevo libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants. Para esta obra, el escritor habló con varios ex empleados de la Casa Real. Las declaraciones que obtuvo no han dejado indiferente a nadie.

Confesiones desde dentro del Palacio

Según los testimonios, Carlos III de Inglaterra es descrito como alguien "bastante apacible, pero con la mecha corta". Del príncipe Andrés se burlan por su obsesión con alinear peluches y, de Camilla, se destaca su falta de interés por las funciones Reales. En relación con los príncipes de Gales, la información fue más difícil de obtener.

Aun así, varios empleados confirmaron el estilo cercano que Kate y Guillermo aplican en la crianza de sus hijos. También revelaron algo que ya había adelantado Harry en sus memorias: la propensión del príncipe Guillermo a sufrir rabietas.

Guillermo, reflejo del temperamento de Carlos III

Un ex trabajador lo dejó claro: Guillermo es, en muchos sentidos, el reflejo de su padre. Basta recordar un momento de la coronación de Carlos III, cuando se mostró visiblemente molesto tras mancharse con tinta al firmar un documento. Esa actitud, dicen, también se repite en su hijo.

Un antiguo miembro del servicio dio su versión al respecto. “Las personas que tienen todo hecho desde la infancia tienden a ser bastante malcriadas y propensas a ataques de irritación". "No tienen ni idea del trabajo que supone lavar y planchar, pulir y coser, nunca lo han hecho", añadió.

"No sé dónde estaría Guillermo sin Kate, ella lo calma cuando se pone un poco díscolo, dice que a veces tiene que tratarlo como a un cuarto hijo”. Aunque en público siempre muestra un rostro amable, en privado, Guillermo se irrita con facilidad: cuando algo no sale como él espera, pierde los nervios. Su carácter explosivo se activa ante cualquier imprevisto y se muestra incapaz de gestionar sus rabietas.

El príncipe Guillermo: un adulto con muchas emociones que gestionar

El pasado 21 de marzo, Quinn detalló estas revelaciones en una entrevista con Fox News. Allí explicó que una de las cosas que más puede desestabilizar al príncipe es que las cosas no salgan como él quiere. "A veces Guillermo tiene pequeñas rabietas e irritaciones si las cosas no se hacen como él quiere (como heredero del trono británico)", afirmó.

También añadió que estas reacciones han sido menos frecuentes con el paso de los años. Sin embargo, matizó que esa necesidad emocional permanece. "Él seguía siendo un niño emocionalmente necesitado que creció y se convirtió en un adulto emocionalmente necesitado", explicó Quinn.

Los comentarios de los empleados y las reflexiones del autor revelan un lado desconocido del príncipe de Gales. Un hombre que carga con la presión del futuro trono, pero también con heridas emocionales no del todo superadas.