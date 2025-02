Saltan las alarmas con Federico y Mary de Dinamarca por lo último que ha ocurrido

Los rumores sobre una crisis en el matrimonio de Federico y Mary de Dinamarca han vuelto a cobrar fuerza tras su última aparición conjunta. Recientemente, la pareja real presidió un acto conmemorativo por el tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania.

Sin embargo, lo que debía ser una muestra de unidad se convirtió en un nuevo foco de especulación. Según la prensa alemana, la actitud de los reyes daneses no hizo más que alimentar las sospechas de que su relación atraviesa momentos difíciles.

El medio Bunte ha analizado el comportamiento de ambos y ha señalado una evidente frialdad. La ausencia de gestos de complicidad y el marcado distanciamiento físico han llevado a la publicación a reforzar la teoría de que su matrimonio no pasa por su mejor etapa.

Saltan las alarmas con Federico y Mary de Dinamarca

Uno de los momentos más llamativos del acto tuvo lugar cuando Mary de Dinamarca no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Afectada por el significado del evento, la reina se secó las lágrimas con un pañuelo en un intento por recomponerse.

No obstante, lo que más ha llamado la atención no es su reacción, sino la actitud de su esposo. Federico de Dinamarca, que se encontraba sentado a su lado, no mostró el más mínimo gesto de apoyo hacia su mujer.

Su postura inmutable y la falta de contacto visual han sido interpretadas por la prensa alemana como una prueba del distanciamiento que existe entre ambos. Bunte ha destacado que el heredero al trono mantuvo una actitud fría, sin consolar a Mary en ningún momento.

Mary de Dinamarca y su llegada marcada por la distancia

El distanciamiento entre los reyes no se limitó a la ceremonia. La prensa alemana también ha puesto el foco en su llegada a la iglesia, donde se evidenció la falta de cercanía. Según el citado medio, al descender del vehículo caminaron separados y sin dirigirse la palabra.

Un hecho que habría reforzado la sensación de que existe una brecha entre ellos. A lo largo de la misa, la situación no mejoró. No hubo muestras de apoyo mutuo ni complicidad, algo que no ha pasado desapercibido.

No cabe duda de que estos detalles dejan entrever que la relación entre Federico y Mary de Dinamarca no atraviesa su mejor momento. De esta manera, la frialdad que muestran en público podría ser un reflejo de una crisis más profunda.