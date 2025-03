Ricky Martin y Sofía Vergara, juntos en una exclusiva fiesta: todo lo que nadie sabe

Los Ángeles ha vivido una noche de glamour y celebridades. Mientras los Premios de la Academia honraban lo mejor del cine, la verdadera diversión comenzó después. La fiesta más exclusiva fue la Vanity Fair Oscar Party, un evento lleno de estrellas donde destacó la presencia de Ricky Martin y Sofía Vergara, quienes mostraron una gran complicidad.

La fiesta fue organizada por Radhika Jones y se celebró en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Como en años anteriores, la cita reunió a lo mejor del entretenimiento, y Ricky Martin fue uno de los invitados destacados. Ricky Martin causó sensación con su elegante look: un traje Berluti negro de satén y un collar de diamantes que brillaba a la luz.

En esta fiesta, Ricky Martin no solo brilló por su presencia, sino también por su cercanía con sus amigos del mundo del espectáculo. Uno de los encuentros más especiales de la noche fue con Sofía Vergara, quien deslumbró con un vestido blanco sin tirantes, ajustado al cuerpo, con cortes sofisticados. Juntos, los dos astros compartieron risas y conversaciones, reflejando una amistad sólida y auténtica.

La química entre Ricky y Sofía es conocida desde hace años. Ambos han compartido escenario y han sido parte de grandes momentos en el cine y la música, pero en esta fiesta, mostraron el lado más cercano y personal de su relación. No era solo una noche de celebraciones, sino también de reencuentros entre viejos amigos que han sido parte importante en la industria del entretenimiento.

Sofía Vergara, la reina de la fiesta

Mientras la pista de baile se llenaba de energía, Ricky Martin también tuvo un momento especial con otros invitados de renombre. Camila Cabello, Serena Williams y Michelle Rodríguez fueron algunas de las figuras con las que compartió una velada inolvidable. Sin duda, la actriz que más destacó fue Sofía Vergara.

Además de la música, el baile y las interacciones entre celebridades, el evento se caracterizó por la moda. Las estrellas brillaron con sus atuendos de alto nivel. Jenna Ortega sorprendió con un vestido oscuro de Donna Karan, mientras Julia Fox robó miradas con su audaz look. Incluso las jóvenes cantantes Tate McRae y Olivia Rodrigo disfrutaron de la noche juntas, marcando su huella en la fiesta.

El ambiente en la Vanity Fair Oscar Party fue, sin duda, una celebración inolvidable. Entre risas, música y conversaciones, Ricky Martin y Sofía Vergara dejaron claro que su amistad sigue siendo tan fuerte como siempre. Esta fiesta no solo fue una celebración de los logros cinematográficos, sino también un recordatorio de las relaciones duraderas que existen en el mundo del entretenimiento.