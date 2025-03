Revelan qué sucede en casa de Guillermo y Kate Middleton: Nadie se lo esperaba

Desde su mudanza a Adelaide Cottage en 2022, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, han cambiado el ritmo de su vida. Dejaron atrás el Palacio de Kensington en Londres para vivir en una casa más pequeña y tranquila dentro de los terrenos del Castillo de Windsor. Aunque la residencia es modesta, en comparación con otras propiedades Reales, hay algo que sorprende: las estrictas normas de vestimenta que imponen a su personal.

Un hogar sencillo y con normas peculiares para el personal

En este nuevo entorno, los empleados deben vestir de manera informal. A diferencia de lo que muchos podrían esperar en la casa de futuros monarcas, el personal no debe llevar ropa demasiado elegante o formal. Según Valentine Low, autora de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, uno de los empleados explicó que Guillermo prefiere que el ambiente sea relajado.

“Los niños corren por la oficina y él[el príncipe Guillermo]no quiere que haya un ambiente sofocante. Si tenemos reuniones importantes o vamos al Palacio de Buckingham, entonces, por supuesto, nos arreglamos”. Esta decisión refleja el deseo de Guillermo y Kate de ofrecer a sus hijos una vida alejada de las tensiones del protocolo.

Un ambiente familiar cercano y accesible

Los príncipes de Gales han forjado un hogar donde sus hijos, George, Charlotte y Louis, puedan crecer en un entorno natural. La regla de vestimenta informal no es solo para los empleados, sino que también refleja cómo quieren que se maneje su familia. Guillermo y Kate han dejado claro que no quieren que sus hijos se vean presionados por las expectativas de la Realeza.

En su hogar, está prohibido que los niños griten y, en su lugar, se les anima a hablar abiertamente sobre lo que sienten y preocupaciones que puedan tener. Un miembro del personal comentó: “Expresan sus preocupaciones sobre las asignaturas escolares, la clase de natación o ver a niños muriendo de hambre en un anuncio de televisión". "Entonces tienen una conversación y se encuentra una solución”, añadió.

La vida lejos del ojo público

Fuera de Londres, los príncipes de Gales y sus hijos disfrutan de la tranquilidad en su residencia. Además de Adelaide Cottage, tienen Anmer Hall en Norfolk, una casa de campo donde pasan gran parte de su tiempo. Guillermo comentó: “Pasamos todo el tiempo que podemos aquí, es muy tranquilo”.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton siguen con su agenda oficial, aunque buscan siempre un equilibrio. La vida tranquila que tienen en su casa refleja su enfoque en la crianza, priorizando el bienestar de sus hijos y alejándolos del estrés mediático. A pesar de lo que las apariencias podrían hacer pensar, los príncipes de Gales también disfrutan del chándal en su hogar.