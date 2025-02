La reina Camila, señalada por lo que Kate Middleton dice de ella: polémica a la vista

La calma en la Familia Real Británica nunca dura demasiado. Nuevas revelaciones sobre la intimidad de la vida en palacio han sacudido a la monarquía inglesa. Estas han puesto en el centro de la polémica a Kate Middleton y a Camila Parker.

Secretos y tensiones dentro del Palacio de Buckingham

Según testimonios de empleados del Palacio de Buckingham, la relación entre la princesa de Gales y el príncipe Guillermo tiene una dinámica peculiar. Mientras tanto, se han conocido apodos poco favorecedores que Guillermo y Harry habrían usado en el pasado para referirse a la reina consorte.

Estas declaraciones provienen del libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, escrito por Tom Quinn. En un adelanto publicado por The Times, miembros del personal de la realeza han dado detalles sobre la vida privada de los Windsor, generando un gran revuelo.

Kate Middleton y su forma de tratar a William

Uno de los testimonios más llamativos hace referencia a cómo Kate Middleton maneja su relación con en el príncipe. Según una ex empleada del palacio, la princesa de Gales sigue estrictas rutinas y, en ocasiones, trata a Guillermo como si fuera su hijo.

“No sé dónde estaría Guillermo sin Kate”, aseguró la trabajadora. “Ella lo calma cuando se pone intenso. Dice que a veces hay que tratarlo como a su cuarto hijo”, añadió, dejando entrever la fuerte influencia que tiene la princesa sobre su marido.

El libro también menciona cómo Meghan Markle fue percibida por los empleados cuando llegó a la familia real. Se hablaba de un supuesto interés en Guillermo, aunque esto se debía más a su actitud abierta. Y se atribuía al hecho de que desconocía algunos protocolos, como evitar los besos y abrazos en público con personas fuera de su entorno cercano.

El polémico apodo de Camila Parker

Además de las revelaciones sobre Kate, el libro saca a la luz cómo Guillermo y Harry solían referirse a Camila Parker cuando eran más jóvenes. La relación entre los príncipes y su madrastra no fue sencilla, y eso se reflejó en los sobrenombres que le asignaron. Uno de los más llamativos fue "Lady Macbeth", haciendo alusión a la ambición de un personaje literario famoso por su manipulación y ansias de poder. También la llamaron "Bruja del Oeste" y "Cruela de Vil", en referencia a villanas reconocidas por su carácter despiadado.

Estos apodos datan de la adolescencia de los príncipes, una etapa en la que su relación con Camila aún estaba marcada por la sombra de su madre, la princesa Diana. Aunque con los años la dinámica familiar ha cambiado, estos detalles revelan lo difícil que fue aceptar a la actual reina consorte dentro de la familia. La publicación de estas confesiones ha vuelto a poner a la monarquía británica en el centro de la controversia. Mientras tanto, el Palacio de Buckingham sigue sin pronunciarse sobre estas impactantes revelaciones.