Raquel Mosquera cuenta absolutamente todo sobre Pedro Carrasco: 'Tenía un gran...'

Raquel Mosquera ha tenido unas palabras de recuerdo de para el que fuera su marido Pedro Carrasco. La peluquera, cuando se cumplen 24 años desde que el boxeador falleciera, ha dejado claro que lo tiene muy presente. "Tenía un gran carisma y una bondad extraordinaria, siempre lo llevo en mi corazón, no lo he olvidado", ha reconocido.

Mosquera, además, ha admitido que habla mucho del padre de Rocío Carrasco "con personas que le conocían". Si bien Raquel encontró pareja años después de perder a su marido, ha asegurado que estará siempre presente en su vida, "respetando, como es lógico, a mi marido y mis hijos".

La viuda de Pedro Carrasco contrajo matrimonio hace un año con Isi, un empresario nigeriano con el que tuvo un niño, Romeo, en 2015. Raquel, además, es madre de una chica fruto de su relación con Tony Anikpe con quien se casó y mantuvo una relación de una década.

Raquel Mosquera asegura que sigue manteniendo vivo el recuerdo de Pedro Carrasco

La madrileña, a sus 55 años, ha formado, según sus propias palabras, una familia "muy bonita". Aun así, "Pedro sigue en mi corazón. No lo olvido".

Raquel recuerda "con muchísimo cariño" y admiración a Carrasco, de quien sobre todo destaca cómo era "como persona, al margen de su prestigio como boxeador".

En su mente permanece imborrable un recuerdo. "Siempre me decía: «Toda la vida te seguiré queriendo… hasta después de la muerte. Porque muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere»".

Unas palabras que tras su adiós cobraron sentido. Mosquera considera que el boxeador ha estado desde que se fue todo el tiempo a su lado.

"Desde el cielo, me ha ayudado y me ayuda para que todo me vaya bien", ha explicado Raquel. "Su alma está a mi lado, hubo tanto amor y cariño entre nosotros, que le siento aquí", concluía.

Fue el 27 de enero de 2001 cuando el mundo del deporte y de la prensa del corazón quedaba en shock tras conocer la muerte de Pedro Carrasco. Su mujer, Raquel Mosquera, encontraba su cuerpo sin vida en el domicilio en el que vivían en Madrid.

“El que fuera campeón del mundo de boxeo en 1971, Pedro Carrasco, ha muerto esta tarde en su domicilio de Madrid por una parada cardiorrespiratoria”. Estas eran las palabras con las que se daba paso a una de las noticias más destacadas de aquel día.

Tras la muerte de Pedro Carrasco, Mosquera rehizo su vida y se convirtió en madre

Tres días después de la muerte del boxeador, su viuda enviaba un comunicado a todos los medios de prensa y televisión. Era María Teresa Campos quien lo leyó en el programa Día a Día.

Desde entonces Raquel Mosquera se mantuvo varios años alejada del foco mediático. No fue hasta 2004, tres años y medio después de la muerte de Carrasco, cuando se vio con fuerzas para conceder su primera entrevista.

La peluquera rompió su silencio en Salsa Rosa, espacio que presentaba por Santi Acosta. Raquel entonces se sinceró sobre la depresión que había padecido y dio algunos detalles de una herencia que la enfrentó a Rocío, la única hija de Pedro Carrasco.