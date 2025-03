Rafa Nadal reaparece sin Xisca Perelló y todo el mundo se fija en el mismo detalle

Rafa Nadal ha vuelto a sorprender al reaparecer sin Xisca Perelló durante un importante evento social en el que ha sido el anfitrión. Sin embargo, todo el mundo se ha fijado en el mismo detalle: su reencuentro con Carlos Moyá.

Fue en octubre de 2024 cuando el marido de Carolina Cerezuela le dedicó unas emotivas palabras al mallorquín tras anunciarse oficialmente su retirada de las canchas de tenis.

“Hay una conexión emocional importante porque no he estado con un jugador más. He estado con un amigo, con el que he vivido cualquier historia que te puedas imaginar en todos los ámbitos”, aseguró muy emocionado durante una de sus intervenciones en Onda Cero.

Ahora, estas dos grandes figuras del tenis español han vuelto a reencontrarse en la alfombra del 20º Aniversario de KIA. Evento en el que Rafa Nadal se ha convertido en el centro de todas las miradas.

El anfitrión de la noche ha elegido para la ocasión un elegante traje negro, combinado con una camisa blanca y una corbata de seda estampada. Sin embargo, en esta ocasión, no ha contado con la compañía de su mujer, Xisca Perelló.

Rafa Nadal reaparece en un importante evento celebrado en Madrid y sin la compañía de Xisca Perelló

Tal y como hemos podido ver, Rafa Nadal ha asistido a este importante evento sin la compañía de Xisca Perelló, quien no ha hecho apariciones públicas desde noviembre. Momento en el que se produjo su salida oficial de las canchas.

Durante su retirada, ella fue su mayor apoyo, acompañándolo en cada partido. Incluidos los cuartos de final de la Copa Davis 2024, donde puso fin a una carrera de más de dos décadas.

Sin embargo, y aunque la velada ha estado dedicada a homenajear a Rafa Nadal, muchos rostros conocidos han querido acompañar al marido de Xisca Perelló en este día tan especial.

Entre los asistentes hemos podido ver a grandes figuras del tenis como Carlos Moyá, quien ha sido uno de los primeros en llegar acompañado de su esposa, la actriz Carolina Cerezuela.

La alicantina ha apostado por un look elegante y minimalista. Para la ocasión, se ha decantado por un sofisticado vestido negro de escote barco, que ha complementado con un clutch de Louis Vuitton y unos stilettos a juego.

Otras de las personas que han estado al lado de Rafa Nadal han sido la influencer Marina Rivers, la karateka Sandra Sánchez, Almudena Cid o la presentadora Adriana Abenia, entre otros.

Durante el correspondiente photocall, un equipo de Europa Press ha aprovechado la ocasión para hablar con la exgimnasta rítmica. Momento en el que se ha pronunciado sobre la salida de las canchas del marido de Xisca Perelló:

“Es un duelo y es un proceso.[…]Se dan situaciones de deportistas que igual no tienen un arrope ni económico ni estructural, pero el duelo hay que transitarlo. Cuando vienen las cosas malas, nos hacen más fuertes”.