Publican el vídeo que destroza a Meghan Markle y al príncipe Harry: 'No es...'

La muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022 marcó un momento de gran solemnidad para la Familia Real británica. Dos días después del fallecimiento, Meghan Markle y el príncipe Harry aparecieron públicamente junto al príncipe Guillermo y Kate Middleton frente al Castillo de Windsor. Fue la primera vez que los hermanos se mostraron juntos desde 2021.

Una aparición pública repleta de tensión e incomodidad

Miles de personas se acercaron a rendir homenaje a la, hasta entonces, reina de Inglaterra. Las cámaras captaron cada gesto. La tensión entre los príncipes era evidente, y los cuatro caminaron en parejas separadas durante los 40 minutos que duró el recorrido.

Durante ese paseo, Meghan Markle saludó a la multitud con sonrisas, abrazos y palabras amables. Incluso se agachó para recibir flores de algunos niños. La mayoría del público la recibió con amabilidad, pero no todos reaccionaron igual.

El revelador momento que se ha vuelto viral

Una mujer, vestida con una camiseta azul, bajó la mirada y giró su cuerpo para evitar a Meghan Markle. La ignoró por completo: no le devolvió la sonrisa ni aceptó el saludo, en un gesto de rechazo y menosprecio hacia la duquesa de Sussex. Poco después, se la vio riendo con una amiga, comentando, satisfecha, lo ocurrido.

Otros asistentes también mostraron incomodidad hacia la figura de Meghan Markle. Al menos una persona retiró su mano, y otra se puso las gafas de sol al acercarse la duquesa. A pesar de esto, ella mantuvo la compostura y siguió saludando como si nada hubiera pasado.

Este momento se ha viralizado en redes sociales. Muchos usuarios defienden a Meghan Markle y, en cambio, otros aplauden a la mujer por su gesto de desprecio. Algunos han calificado el gesto de racista, mientras otros lo niegan por completo: “Absolutamente nada que ver con la raza, simplemente a la gente no le gusta ella”.

La duquesa de Sussex, cada vez más lejos del Reino Unido

Las tensiones entre los duques de Sussex y la Familia Real ya venían de lejos. En la entrevista con Oprah, Meghan Markle reveló que había tenido pensamientos suicidas mientras estaba embarazada de Archie y que no recibió apoyo. En su serie de Netflix, también mostró sorpresa por la frialdad de los Windsor, incluso en privado.

Harry ha contado que su hermano “le gritó” durante la reunión en Sandringham, y que su padre dijo cosas “que simplemente no eran ciertas”. Meghan Markle, además, fue excluida del viaje a Balmoral el día que murió la reina. Tampoco asistió a la coronación de Carlos III.

Desde entonces, no ha vuelto a pisar suelo británico. “Harry dijo que no llevaría a Meghan de regreso hasta que su seguridad esté garantizada”, y en diciembre confirmó que no tienen intención de volver.

Una clara señal de que Meghan Markle no es bienvenida en el Reino Unido

Todo esto deja una sensación clara: aunque Meghan Markle sigue teniendo seguidores, hay un sector de la población británica que la rechaza fervientemente. El desaire público, las miradas evitadas y las reacciones en redes lo confirman. Ese paseo en Windsor, con miles de ojos puestos en ella, fue el reflejo de lo que ya se intuía.

Meghan Markle no es bienvenida en el Reino Unido. Y ella, al parecer, ya lo ha entendido. Habrá que esperar para ver si puede existir algún acercamiento, en algún momento, entre Los Sussex y el resto de la Familia Real.