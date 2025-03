El príncipe noruego Haakon y Mette-Marit, en el punto de mira: Un mensaje los deja KO

La Familia Real noruega está viviendo uno de sus momentos más delicados: Haakon de Noruega y Mette-Marit se encuentran nuevamente en el centro de atención. Los escándalos sobre los presuntos abusos sexuales que involucran a su hijastro, Marius Borg, serían uno de los motivos de esta situación. Los rumores sobre una posible crisis matrimonial se han intensificado tras los últimos sucesos que han puesto en duda el futuro de su relación.

El caso de Marius Borg complica la situación

El arresto de Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit, por múltiples acusaciones ha puesto presión sobre la pareja real. Aunque Haakon y Mette-Marit intentaron mantener su imagen intacta, nuevos detalles complican aún más la situación. Se ha revelado que Haakon estaba al tanto de las actitudes violentas de su hijastro mucho antes de su arresto.

Mensajes entre Haakon y la madre de una exnovia de Marius Borg muestran que el príncipe de Noruega ya conocía las denuncias de violencia. En uno de estos mensajes, Haakon le asegura a la madre que investigaría la situación: “Gracias por contarme los hechos ayer, he tomado nota de lo que me has dicho".

"Pasará un tiempo antes de que podamos investigarlo, ya que estaré de viaje hasta el jueves; hablaré con Marius”. La madre de la víctima incluso sugirió a Haakon de Noruega enviarle las fotos de los golpes que, supuestamente, su hija recibió de su hijastro. Este descubrimiento ha puesto aún más presión sobre la Familia Real noruega.

Actuaciones públicas: ¿Un matrimonio fortalecido o disimulado?

A pesar de los rumores y escándalos, Haakon y Mette-Marit intentan mostrar una imagen de unidad. En su última aparición pública, ambos asistieron al Campeonato Mundial de Esquí Nórdico, donde fueron fotografiados de forma cercana y afectuosa. La prensa alemana no tardó en interpretar estas imágenes como una muestra de fortaleza en su relación.

“Mette-Marit y Haakon de Noruega demuestran ser un dúo fuerte y se blindan a pesar de los tiempos difíciles”, afirmaron en El Bunte. Según los medios, las fotos dejan claro que Mette-Marit ve a su marido como su mayor apoyo durante estos momentos complicados. Sin embargo, los analistas no dejan de cuestionar si esta actitud es sincera o una fachada.

La sorprendente actitud de Mette-Marit ante la adversidad

Lo que más sorprendió a la prensa alemana fue el comportamiento relajado de Mette-Marit durante el evento. A pesar de las tensiones en su vida personal, la princesa no ocultó su entusiasmo. “Mette-Marit, en particular, no puede ocultar su entusiasmo: en las gradas anima con pasión, se ríe con ganas y muestra sus emociones sin filtros”, destacaron.

Este comportamiento ha sido interpretado como un intento de mostrar que, a pesar de todo, Mette-Marit se mantiene fuerte y feliz al lado de Haakon. La actitud de Mette-Marit con su marido también ha llamado la atención: "Un detalle es particularmente llamativo: ella busca repetidamente la proximidad de su marido, un signo de conexión profunda".

Aunque los rumores sobre una posible crisis continúan, sus apariciones públicas sugieren que, por el momento, siguen presentándose como una pareja unida. Sin embargo, las preguntas sobre su futuro son inevitables. ¿Será esta unidad verdadera o simplemente una fachada para ocultar los problemas internos? El tiempo lo dirá.