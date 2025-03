Las palabras de Jessica Bueno sobre Kiko Rivera dan un giro de 180º a los rumores

La ruptura sentimental entre Jessica Bueno y Luitingo ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. Hace poco, una nueva información ha salido a la luz y ha generado un gran revuelo porque se ha desvelado que Luitingo contactó con Kiko Rivera antes de terminar con Jessica. El motivo de esta llamada ha sorprendido a muchos.

Las Mellis fueron las encargadas de revelar este dato hace unos días en el programa Ni que fuéramos. Según su testimonio, Luitingo ha hablado con Kiko Rivera para advertirle de su ruptura con Jessica. Pero eso no ha sido todo.

También ha pedido seguir viendo al hijo que Jessica y Kiko tienen en común. Esta petición ha generado un intenso debate en los medios y redes sociales.

Jessica Bueno da un giro de 180º a sus rumores con Kiko Rivera

Jessica Bueno ha sido preguntada al respecto. Su reacción ha sido clara y contundente. En un primer momento, ha querido zanjar el tema.

"He zanjado todo lo que tiene que ver con el cantante", ha afirmado tajante. Sin embargo, no ha podido evitar pronunciarse sobre la información que involucra a su ex. "No tengo ni idea de si es cierto que se ha puesto en contacto con Kiko", ha confesado.

Estas palabras han supuesto un giro inesperado en la historia. Si Luitingo realmente ha hablado con Kiko, lo lógico sería que este se lo hubiese contado a Jessica. Sobre todo, por el bienestar de su hijo en común.

Sin embargo, la modelo ha dejado claro que desconoce si la llamada ha tenido lugar. Esta incertidumbre ha alimentado las especulaciones.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, confirma que quiere seguir adelante con su vida

Jessica ha preferido no dar más detalles sobre su expareja. "Ya os he dicho que ese tema lo he zanjado ya", ha insistido ante los medios. Su actitud ha sido firme y ha pedido respeto a su proceso personal.

"Estoy intentando retomar mi vida y por favor me preguntáis por otras cosas", ha declarado. Su prioridad ahora es su bienestar y el de sus hijos.

El silencio de Kiko Rivera también ha llamado la atención porque hasta el momento, no ha hecho declaraciones sobre la supuesta llamada de Luitingo. La historia sigue abierta y muchas preguntas aún no tienen respuesta. Lo que es seguro es que este nuevo capítulo ha cambiado el rumbo de la polémica y la verdad, por ahora, sigue siendo un misterio.