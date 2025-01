Óscar Landa cruza los límites con Vanessa Bouza en 'Gran Hermano Dúo': 'Eres una...'

El pasado jueves, Telecinco estrenaba la tercera edición de GH Dúo con la presencia de 16 rostros conocidos por la audiencia. Entre ellos Óscar Landa y Vanessa Bouza, ambos participantes de la última entrega de Gran Hermano. Durante la primera gala del recién estrenado reality, los dos concursantes se enzarzaban en una fuerte discusión, "Eres una bruja, no hay más que verte", soltaba Óscar Landa a su compañera.

Era el presentador quien dejaba caer una broma que no fue bien recibida. Carlos Sobera insinuó que solo uno de ellos iba a entrar como participante oficial y que la gallega debía abandonar.

Fue entonces cuando tenía lugar el primer desencuentro de la citada edición. "Tú fuiste la que mintió, que vi los vídeos. ¡Eres una mentirosa!", dejaba caer el de San Sebastián.

Óscar Landa y Vanessa Bouza se enfrentan en el estreno de GH Dúo

El concursante reprochaba a Vanessa que hubiera vendido en un plató a su hijo "por cuatro duros". "¡Impresentable! Vergüenza tendría que darte", insistía visiblemente enfadado.

Bouza, por su parte, no se quedaba callada ante los ataques que acababa de recibir. "Yo con reventados no pierdo el tiempo", comenzaba dejando claro que no le seguiría el juego. "Él va al aplauso fácil y al ataque gratuito", explicaba ante los presentes.

Y añadía: "Hay una diferencia entre él y yo. Yo acepto la decisión de la audiencia y él no, es un reventado", sentenciaba. Finalmente, Bouza decidía seguir adelante su participación en la casa de Guadalix uniéndose a su marido Javier y a Romina Malaspina.

Según han expresado los seguidores del programa en redes sociales fue Óscar Landa quien se convirtió en el auténtico protagonista del estreno. Una vez quedó desvelada su identidad, el presentador le encomendaba una misión. "Como eres el que más tiempo ha pasado en esa casa, serás el anfitrión del resto de concursantes", explicaba Carlos Sobera.

Lo cierto es que el vasco no se tomó nada bien vestirse de reno. Tampoco el hecho de tener que tirar del trineo para transportar hasta la casa a los concursantes que iban llegando.

Más allá de su primer enfrentamiento con Vanessa, Landa también dejaba a la vista sus diferencias con Maica. Durante su presentación, la modelo aseguraba que en su anterior paso por la casa hubo un punto de inflexión.

El concursante vasco escuchó los reproches de su pareja en el reality

En concreto, se refirió a cuando “volví de Italia y me vieron como una rival fuerte, mis compañeros se pasaron. Óscar es el culpable de mi expulsión”, afirmó rotunda.

Ha sido la organización de GH Dúo la que ha decidido que Óscar y Maica se unan y superen sus diferencias si quieren llegar lejos en el concurso. “A apartar las diferencias y a concursar”, decía ella al descubrir que le tocaba con Landa.

"Enfocarse en el pasado solo arruina tu presente", insistía. Aun así, y a pesar de estas buenas intenciones, parece que no será fácil que ambos remen en la misma dirección.