Jarro de agua fría para Joel Joan tras las últimas palabras de Mercè Martínez

Ser actriz no es fácil. Al menos así lo asegura Mercè Martínez, una artista catalana que ha confesado uno de sus secretos en una entrevista con Albert Om. En una sincera entrevista, la que fuera una de las actrices de la serie Porca Misèria confirma la dificultad de su peso en su profesión.

Para quienes tienen un cuerpo normativo, es decir, dentro de la supuesta norma perfecta, todo es más fácil. Como mínimo, desde el aspecto físico. Ahora bien, para quienes tienen unos kilos de más, no todo el campo es orégano.

Y eso es lo que le pasa a Mercè Martínez quien, además, se engordó por uno de sus trabajos. La catalana tuvo que subir hasta 20 kilos al aceptar su papel en la serie catalana dirigida por Joel Joan. Ahora, no puede bajar los números de la báscula y cree que eso es un impedimento para trabajar.

La sinceridad de Mercè Martínez

"¿Crees que si tuvieras 20 kilos menos tendrías más trabajo", le pregunta Albert Om. A lo que Mercè Martínez responde con un rotundo "seguro". No obstante, la actriz admite que ha trabajado mucho, pero que en el sector audiovisual la estética cuenta mucho.

En este caso, cuenta en negativo, ya que considera que si estuviera más delgada le contratarían con más facilidad. Más allá de acusar a Joel Joan de su actual situación, Mercè Martínez asume su parte de culpa. Ella misma confiesa que asumió esa responsabilidad al aceptar el papel en la serie.

Lo que igual no pensó es que perder esos kilos de más no sería tarea fácil. A sus 48 años, el cuerpo de la actriz ha atravesado la maternidad y está en perimenopausia. Por todo ello, reducir el peso no es siempre tan rápido como muchos creen o piensan.

Un alto peaje a pagar

"Fue una decisión mía, aposté por aquel proyecto", explica Mercè Martínez. Así que ahora no le queda más que asumir lo sucedido e intentar buscar soluciones. Tal como ella afirma en la entrevista, trabajo no le falta, pero tal vez podría tener más del que registra.

Esta, sin duda, es una realidad que sufre Mercè Martínez y muchas otras actrices del país. Asimismo, de otros sectores profesionales en los que la imagen es algo muy importante. "Ser mujer es muy complicado", sentencia entre risas.