Es oficial: se confirma lo que Casa Real ha ocultado sobre la princesa Leonor

El pasado viernes, en el programa Ni que fuéramos, se desveló una información que ha causado revuelo. La princesa Leonor ha sido objeto de una polémica tras la filtración de un incidente con sus escoltas. Según la información divulgada, los guardaespaldas de Leonor interceptaron a unos paparazzi y les obligaron a borrar fotografías en las que se veía a la princesa dentro de un pub.

El tema generó un intenso debate en el plató. Todos los colaboradores del programa coincidieron en que Leonor tiene derecho a disfrutar de su juventud. Es lógico que, en su tiempo libre, desee compartir momentos con sus compañeros de la Escuela Naval Elcano y vivir experiencias como cualquier otra joven de su edad.

Sin embargo, lo más impactante del programa fue la revelación del periodista Javi de Hoyos. En pleno directo, hizo pública una información que hasta ahora se desconocía.

Nadie esperaba lo que Casa Real ha ocultado de Leonor

"Sobre la princesa Leonor, me lo cuenta una persona que forma parte de los medios de comunicación, medios escritos. Me dice: ‘hace un par de semanas, Casa Real se ha reunido con todos los medios que nos dedicamos a divulgar esta información para pedirnos que no se saquen esas fotos. Nos piden que mantengamos una imagen de la princesa Leonor bonita y cuidada’", afirmó el periodista.

La declaración no pasó desapercibida. Según Javi de Hoyos, Casa Real habría realizado esta petición para proteger la imagen de Leonor como futura reina de España. El objetivo sería evitar que se publiquen imágenes que puedan afectar su reputación y su papel institucional.

Casa Real no ha obligado a ningún medio a no publicar las fotos de Leonor

María Patiño reaccionó con naturalidad ante la noticia: "Me parece lógico", expresó. Mientras tanto, Javi quiso matizar la información: "Me dicen que es una sugerencia y no una imposición", aclaró. Javi dejó claro que la Casa Real no ha impuesto censura, sino que ha solicitado de manera informal que los medios mantengan una imagen favorable de la princesa.

Esta información ha generado un gran debate en redes sociales. Muchos consideran legítimo que Leonor pueda disfrutar de su juventud sin ser perseguida por los medios. Otros, sin embargo, critican el intento de la Casa Real de controlar la narrativa sobre su imagen pública.

Lo cierto es que este episodio ha sacado a la luz una estrategia de comunicación clara: preservar la imagen de la princesa Leonor por encima de cualquier polémica. Y aunque se trate de una sugerencia, el mensaje es evidente. Casa Real quiere que Leonor siga siendo vista como una futura reina impecable.