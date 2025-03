Es oficial: Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, confirma lo de Terelu Campos

Kike Quintana, sobrino de la popular presentadora Ana Rosa Quintana, dio a conocer lo que piensa sobre la participación de Terelu Campos en Supervivientes. El guionista, que cuenta con una sección en TardeAR, dejaba claro que la mayor de las hermanas Campos le está "sorprendiendo muchísimo. Pensaba que la que iba a irse era ella, la veo estupenda como si estuviera en un resort y spa", aseguraba Quintana.

Una opinión que estaba en sintonía con la de sus compañeros de plató. Frank Blanco compartía que le llamaba la atención "esa Terelu con sentido del humor" que habla con naturalidad de sus ronquidos. "Hacía tiempo que no veía esta parte tan divertida de Terelu", aseguraba el presentador sobre la presencia en Honduras de la hermana de Carmen Borrego.

A continuación, era Mario Vaquerizo quien recordaba una faceta hasta ahora olvidada de la tertuliana. "Creo que Terelu tiene una vis cómica que ya veíamos cuando trabajaba con su madre. Es una chica que sabe reírse de sí misma, viene de una mala experiencia y ahora dice: «aquí estoy yo»", añadía el marido de Alaska.

Kike Quintana ha dejado a la vista lo que piensa sobre Terelu Campos

Lo cierto es que en estos primeros compases del reality Terelu Campos está demostrando que se está poniendo a prueba en Supervivientes. Si bien ella no llegó a la isla como concursante oficial del reality, lo cierto es que está viviendo como una más en Playa Calma.

Sus ronquidos, por ejemplo, han provocado alguna discusión que otra con Pelayo Díaz, a quien le cuesta conciliar el sueño por culpa de Terelu. La hija de María Teresa Campos, que sorprendió a todos lanzándose al mar desde el helicóptero, también ha intentado hacer fuego.

Además de lo anterior, Terelu está dejando a la vista su faceta más reivindicativa. La ex de Pipi Estrada no tiene reparos en mostrar su cuerpo y pasear en bañador por Playa Calma como si estuviera allí de vacaciones. Una actitud que el sobrino de Ana Rosa Quintana ha querido destacar mostrando un perfil de la tertuliana que muy pocos esperaban antes de su llegada al reality.

En los pocos días que lleva de aventura en Honduras, la madre de Alejandra Rubio ha tenido ocasión también de sincerarse sobre un delicado episodio de su vida. Terelu Campos habló abiertamente del cáncer de mama que padeció en dos ocasiones.

La participación de Terelu Campos en Supervivientes está dejando a la vista una nueva faceta

"No soy más ganadora ni soy más luchadora que nadie, no soy nada de nada. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojones que luchar; no te queda otra", aseguraba Terelu dejando claro que no quiere dar lástima a nadie.

Horas después, era la presentadora Ana Rosa Quintana, tía de Kike Quintana, quien valoraba las palabras de Terelu Campos. La periodista, que también superó la misma enfermedad, se mostraba de lo más sincera tras escuchar la el testimonio de la concursante.

"Hay un periodo en el que es inevitable tener miedo; pero cuando pasa, cada uno toma sus propias decisiones. Ella lo ha hecho y lo ha dicho", sentenciaba Ana Rosa. Unas palabras con las que se refería a la manera elegida por Terelu para afrontar el hecho de ser una verdadera superviviente.