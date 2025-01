El nuevo problema legal de Marta Riesco, ex de Antonio David Flores: 'Te han puesto…'

Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, se ha enfrentado a un nuevo problema por obtener declaraciones de José Manuel Díaz-Patón, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada. Lo que comenzó como un intento por buscar información se ha convertido en una inesperada demanda legal que ha dejado a todos sorprendidos. Marta Riesco ha sido advertida por José Manuel Díaz-Patón sobre que: "Te han puesto una denuncia".

La situación comenzó hace unos días, cuando Marta Riesco decidió acudir en directo al despacho de Díaz-Patón, buscando generar contenido para su programa. Sin mayor dificultad, llamó al timbre y logró entrar al lugar sin generar conflicto alguno.

La intención principal de Marta Riesco era obtener información sobre el drama que envuelve a Ágatha Ruiz de la Prada. Marta Riesco también quiso añadir un toque de humor a la situación regalándole un disco de Rosario Flores. Sin embargo, el abogado no aceptó el obsequio, dejando a Marta con las manos vacías y una situación inconclusa.

Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, se enfrenta a un nuevo problema

Lejos de rendirse, menos de 24 horas después, Marta Riesco ha intentado otro acercamiento. Esta vez, ha esperado a Díaz-Patón a la salida de un restaurante donde él se encontraba con una persona de su círculo personal. Su objetivo era conseguir alguna declaración más contundente, pero se ha encontrado con una reacción inesperada y muy seria.

Cuando Marta Riesco ha insistido, él simplemente ha respondido: “Me encuentro perfectamente”, para luego entrar rápidamente en un portal cercano. Marta Riesco no se ha rendido: “¿Le puedo dar un regalo que ayer no me dejó darle? Soy la de ayer, la de la capucha”. Ha sido entonces cuando Díaz-Patón finalmente ha roto su silencio con una frase que ha dejado a todos atónitos: “Sí, yo creo que has entrado en mi despacho sin permiso”.

Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, conoce que va a ser denunciada

De inmediato, Riesco ha intentado defenderse: “Sí, pero no grabé y me abrieron sus compañeras”. Pero la respuesta del abogado no ha dejado lugar a dudas: “Una te ha puesto una denuncia”. Este comentario ha impactado profundamente a Marta, quien, aunque desconcertada, ha intentado continuar la conversación.

“¿Quién? Pero si me han escrito y todo, supermajas”, ha replicado Marta Riesco, buscando aclaraciones. Sin embargo, su insistencia no ha logrado suavizar la postura de Díaz-Patón, quien se ha negado nuevamente aceptar su regalo.

Con esta serie de eventos, se ha destapado en directo el nuevo problema legal de Marta Riesco, quien ahora enfrenta la posibilidad de una denuncia. Lo que ha comenzado como una búsqueda de información para el programa se ha convertido en una situación delicada que podría traerle consecuencias mayores. A la espera de la intervención de Ágatha Ruiz de la Prada esta noche, todos los ojos están puestos en cómo evolucionará este nuevo escándalo sobre Marta Riesco.