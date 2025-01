Comunicado sorpresa de Nagore Robles, ex de Sandra Barneda: 'Muy importante'

Nagore Robles está viviendo un momento muy dulce, y no solo por las galletas. La ex de Sandra Barneda se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Celebrity Bake Off: Famosos al Horno, el reality que emite cada lunes TVE. Y es que Nagore Robles ha sorprendido tras emitir un comunicado sorpresa para presentar a una persona "muy importante".

Su participación no está dejando indiferente a nadie, y no solo por su destreza con la repostería, sino también por su sentido del humor. En el primer programa, Nagore Robles regaló a los espectadores un momento que ha sido muy comentado. Durante la primera prueba, los participantes debían preparar unas galletas inspiradas en algo significativo para ellos.

Nagore Robles optó por un homenaje a su perro Nas. Con paciencia y creatividad, moldeó una galleta que, según ella, representaba fielmente a su querida mascota. Sin embargo, cuando Eva Arguiñano, una de las juezas del talent, observó el resultado, se mostró algo confusa.

Nagore Robles, ex de Sandra Barneda, emite un comunicado sorpresa

“Me despista el puntito”, preguntó Eva entre risas, sin saber que era el ojo del perro. La situación desató una ola de carcajadas en el plató.

Nagore intentó explicarle que el ojo estaba justo donde debería estar, pero la jueza seguía sin verlo claro. Este episodio quedó grabado en la memoria de muchos fans, que llenaron las redes sociales de comentarios y memes al respecto.

Ahora, una semana después, Nagore Robles ha querido retomar ese divertido momento con un inesperado comunicado en sus redes sociales. Con su característica simpatía, la excolaboradora de televisión compartió un vídeo que no ha tardado en viralizarse. En él, aparece con Nas en brazos mientras se dirige directamente a Eva Arguiñano.

Las divertidas palabras de Nagore Robles, ex de Sandra Barneda

“Eva, tengo que presentarte a una persona muy importante y enseñarte dónde está su ojo”, comienza diciendo Nagore, con una sonrisa traviesa. Acto seguido, levanta a su perro frente a la cámara y con un tono entre bromista y cariñoso, señala: “Aquí, en la cara. ¿Dónde va a estar el ojo?”.

El vídeo no termina ahí. En otra escena, Nagore Robles suelta a Nas para que corra libremente por la hierba mientras comenta: “Nas, Eva, Eva, este es Nas. Mira cómo corre”.

Con este gesto, Nagore Robles demuestra, una vez más, por qué se ha ganado el corazón de tantos espectadores. Su paso por Celebrity Bake Off está dejando huella no solo por sus habilidades culinarias, sino también por su autenticidad y cercanía. Cada lunes, los fans esperan con ganas sus intervenciones, que suelen ir acompañadas de humor, ternura y alguna que otra ocurrencia que se convierte en tema de conversación.