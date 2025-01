Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, sorprende a todos tras su última hora: 'Ayudadme'

Alba Carrillo, conocida modelo y colaboradora televisiva, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores. En esta ocasión, la ex de Fonsi Nieto ha dejado a todos boquiabiertos con un sorprendente anuncio realizado a través de sus redes sociales. Y es que ha mostrado su ritual para estudiar y ha pedido a sus santos al confesar "ayudadme".

“Vuelta a los estudios, febrero está aquí y os quiero enseñar mi altar”, ha confesado Alba en un vídeo que ha compartido con sus seguidores. Con una sonrisa y un tono cercano, ha mostrado su particular espacio de inspiración, un rincón que mezcla espiritualidad, tradiciones y recuerdos personales.

La joven ha explicado con detalle los elementos que componen este singular altar. "Os cuento lo que tengo aquí vigilándome para los exámenes. Tengo a Ganesha, que es un dios con cabeza de elefante y le rezo mucho", ha confesado Alba.

Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, sorprende a todos tras su última hora

"Mi padre me regaló un San Judas Tadeo, y también tengo a María Fernanda, la vaquilla del Grand Prix. Quiero deciros con esto que no son incompatibles, son complementarios. Ayudadme los tres para mis exámenes de febrero, os lo pido", ha expresado Alba entre risas.

Pero eso no es todo, Alba también ha querido incluir a una figura que considera icónica en su vida. “Bueno, y me faltaba la gran Lola Flores. La llevo siempre conmigo para que me dé suerte”, ha afirmado con convicción.

Alba Carrillo está lista para enfrentarse a los exámenes que tendrá pronto

Este peculiar altar refleja la personalidad de Alba, siempre auténtica y original. En pleno proceso de preparación para sus exámenes de febrero, la joven ha mostrado una faceta que pocos conocían. Y es que, tras sus recientes vacaciones en Nueva York, Alba no ha perdido el tiempo y se ha volcado de lleno en sus estudios de Filología Clásica.

La cercanía de la joven y su capacidad para conectar con el público continúan siendo sus grandes armas. Ahora, Alba Carrillo se prepara para sus exámenes con sus dioses y el apoyo de todos sus seguidores.

Ahora, con la energía renovada y su altar como fuente de motivación, Alba Carrillo está lista para afrontar sus exámenes. Este inesperado giro en su vida ha despertado el interés de muchos, demostrando que nunca deja de sorprender. ¿Será este altar su clave para el éxito académico? Solo el tiempo lo dirá.