Nadie esperaba lo que Will Smith ha destapado sobre su matrimonio con Jada Pinkett

Después del concierto de India Martínez y Will Smith, muchos se preguntan qué papel ocupa Jada en la vida del actor. Will ha reconocido que siguen siendo familia, pero no aclara si son marido y mujer. La incertidumbre sobre su relación sigue generando debate en los medios y entre sus seguidores.

Will Smith y Jada Pinkett han sido una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Se conocieron cuando Jada audicionó para la icónica serie El príncipe de Bel-Air. Desde entonces, han sido apoyo mutuo y compañeros de vida durante décadas.

A pesar de proyectar una imagen pública de matrimonio sólido, su relación se quebró con los años. En 2016, anunciaron que llevaban tiempo viviendo separados. Esta revelación sacudió a sus seguidores y puso en duda el futuro de la pareja.

Antes del lanzamiento de sus memorias Worthy en 2023, Jada habló sobre la separación. "Todavía lo estamos resolviendo", declaró en una entrevista. Aseguró que ambos han trabajado duro para encontrar una solución y que su amor sigue intacto.

"Nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo se refleja eso en nuestras vidas", agregó la actriz. Insistió en que estaría junto a Will, pero le daría el espacio necesario. Sus declaraciones dejaron en claro la complejidad de su relación.

Nueva información sobre Will Smith

Recientemente han surgido nuevas revelaciones sobre la pareja. Fuentes cercanas a ambos han compartido detalles sobre su situación actual. "Viven vidas separadas, pero no han cortado los lazos", reveló una fuente al medio People.

Otra fuente confirmó que, a pesar de todo, "todavía están juntos". Sin embargo, han mantenido hogares separados durante años. Esta dinámica poco convencional ha generado curiosidad y especulación en el público.

Will ha estado enfocado en su carrera en el cine y la música. Su proyecto más reciente es un video musical inspirado en Matrix junto a Big Sean. "Está un poco desilusionado con Hollywood, pero eso podría cambiar con un nuevo éxito", comentó una fuente.

La relación entre Will y Jada siempre ha sido compleja. En sus memorias de 2021, Will confesó que en su matrimonio "ambos eran miserables en algunos momentos". También señaló que se han dado libertad mutua para encontrar su propio camino.

El punto de inflexión en su relación llegó en 2022. Durante la gala de los Óscar, Will abofeteó a Chris Rock tras un comentario sobre la alopecia de Jada. Este momento marcó un antes y un después en su relación.

Jada confesó que el incidente en los Óscar la hizo replantearse todo. "Ese fue el momento en el que supe que nunca me alejaría de Will", declaró. Aseguró que, después de años de incertidumbre, ese gesto fue revelador.

A pesar de su separación, los Óscar de 2022 marcaron un cambio importante. "No entré como su esposa, pero me fui como su esposa", explicó Jada. Sus palabras dejaron entrever que su vínculo seguía siendo fuerte.

En mayo de 2024, la pareja sorprendió al reaparecer junta en una alfombra roja. Fue en el estreno de Bad Boys: Ride or Die, protagonizada por Will. Se les vio muy cariñosos junto a sus hijos Willow, Jaden y Trey Smith.

Su última aparición pública fue en noviembre de 2024. Se les vio salir abrazados del restaurante Crossroads Kitchen en Calabasas. La imagen alimentó los rumores de una posible reconciliación.

El futuro de su relación sigue siendo un misterio. Mientras tanto, Will y Jada continúan escribiendo su historia. Lo que está claro es que su vínculo, de una forma u otra, permanece inquebrantable.