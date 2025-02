Ningú esperava el que Will Smith ha destapat sobre el seu matrimoni amb Jada Pinkett

Després del concert d'India Martínez i Will Smith, molts es pregunten quin paper ocupa Jada en la vida de l'actor. Will ha reconegut que continuen sent família, però no aclareix si són marit i muller. La incertesa sobre la seva relació continua generant debat als mitjans i entre els seus seguidors.

Will Smith i Jada Pinkett han estat una de les parelles més mediàtiques de Hollywood. Es van conèixer quan Jada va audicionar per a la icònica sèrie El príncep de Bel-Air. Des de llavors, han estat suport mutu i companys de vida durant dècades.

Malgrat projectar una imatge pública de matrimoni sòlid, la seva relació es va trencar amb els anys. El 2016, van anunciar que feia temps que vivien separats. Aquesta revelació va sacsejar els seus seguidors i va posar en dubte el futur de la parella.

Abans del llançament de les seves memòries Worthy el 2023, Jada va parlar sobre la separació. "Encara ho estem resolent", va declarar en una entrevista. Va assegurar que tots dos han treballat de valent per trobar una solució i que el seu amor continua intacte.

"Ens estimem profundament i descobrirem com es reflecteix això en les nostres vides", va afegir l'actriu. Va insistir que estaria al costat de Will, però li donaria l'espai necessari. Les seves declaracions van deixar clar la complexitat de la seva relació.

Nova informació sobre Will Smith

Recentment, han sorgit noves revelacions sobre la parella. Fonts properes a tots dos han compartit detalls sobre la seva situació actual. "Viuen vides separades, però no han tallat els llaços", va revelar una font al mitjà People.

Una altra font va confirmar que, malgrat tot, "encara estan junts". No obstant això, han mantingut llars separades durant anys. Aquesta dinàmica poc convencional ha generat curiositat i especulació en el públic.

Will ha estat enfocat en la seva carrera en el cinema i la música. El seu projecte més recent és un vídeo musical inspirat en Matrix juntament amb Big Sean. "Està una mica desil·lusionat amb Hollywood, però això podria canviar amb un nou èxit", va comentar una font.

La relació entre Will i Jada sempre ha estat complexa. En les seves memòries del 2021, Will va confessar que en el seu matrimoni "tots dos eren miserables en alguns moments". També va assenyalar que s'han donat llibertat mútua per trobar el seu propi camí.

El punt d'inflexió en la seva relació va arribar el 2022. Durant la gala dels Oscars, Will va bufetejar Chris Rock després d'un comentari sobre l'alopècia de Jada. Aquest moment va marcar un abans i un després en la seva relació.

Jada va confessar que l'incident als Oscars va fer que s'ho replantegés tot. "Aquest va ser el moment en què vaig saber que mai m'allunyaria de Will", va declarar. Va assegurar que, després d'anys d'incertesa, aquell gest va ser revelador.

Malgrat la seva separació, els Oscars del 2022 van marcar un canvi important. "No vaig entrar com la seva esposa, però vaig sortir com la seva esposa", va explicar Jada. Les seves paraules van deixar entreveure que el seu vincle continuava sent fort.

El maig del 2024, la parella va sorprendre en reaparèixer junts en una catifa vermella. Va ser a l'estrena de Bad Boys: Ride or Die, protagonitzada per Will. Se'ls va veure molt afectuosos al costat dels seus fills Willow, Jaden i Trey Smith.

La seva última aparició pública va ser el novembre del 2024. Se'ls va veure sortir abraçats del restaurant Crossroads Kitchen a Calabasas. La imatge va alimentar els rumors d'una possible reconciliació.

El futur de la seva relació continua sent un misteri. Mentrestant, Will i Jada continuen escrivint la seva història. El que està clar és que el seu vincle, d'una manera o altra, roman indestructible.